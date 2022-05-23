2023’te Uzay’a gönderilecek Türk aranıyor: Şartlar neler?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başvuranlar arasından seçilecek kişinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini bildirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu… (Fotoğraf: esa.int)

Erdoğan başkanlığında saat 16:25’te başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yaklaşık üç saat sürdü. Cumhurbaşkanı, toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, bir yıl önce Milli Uzay Programı’nı açıkladığını, Uzay’daki hak ve menfaatleri korumak için ‘ayakları yere basan’ 10 hedefi paylaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “Bugün hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyuru var. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini biliyoruz. Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Uzay yarışında yer almak lüks değil bir mecburiyettir. Bu salondaki basın mensupları aracılığıyla bakan arkadaşlarım aracılığıyla birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Evet, artık o vakit geldi. Milli Uzay Programı’mız çerçevesinde bir Türk vatandaşımızın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz.”

Erdoğan, Milli Uzay Programı’na ‘uzaya.gov.tr’den başvurulabileceğini belirterek “Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir” dedi.