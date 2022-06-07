MHP’nin oyunu düşük gösteren anketler Bahçeli’ye aforizma yazdırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında MHP’nin oy oranının giderek düştüğünü gösteren anketlere kızdı.

Son dönemdeki anketler MHP’yi yüzde 7 civarında gösteriyor.

Anket şirketlerinin üzerlerine geldiğini savunan Bahçeli, ”Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim” dedi. Seçimler içinse tekrar Haziran 2023’ü işaret etti.

Bahçeli’nin gündeminde enflasyon, seçim anketleri ve MHP’nin hızla eriyen oyları vardı.

Partisinin 2023’teki seçimlere hazırlandığını belirterek, anket sonuçlarını ve kamuoyu araştırma şirketlerini hedefine koydu. MHP’nin oy oranlarındaki düşüşü ortaya koyan anketleri ‘sipariş’ olarak nitelendirdi. İtibar cellatlığı yapıldığını savunarak şirketlere ağır sözlerle yüklendi: “Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten de kurtulamayacaksınız. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış ha dibe çekmiş, ha uçurmuş, ha uçurumdan itmiş… Hiç ama hiç önemli değildir. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar, hangi talimatı, hangi tembihi almışlarsa durmasınlar tatbik etsinler. Cumhur, MHP’yi mükâfatlandıracak, layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Cumhur, başkanını seçecek o da sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Çalışmamızın karşılığını üç-beş anketçi müsveddesinden beş-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz. Bunu aklımızdan dahi geçirmiyoruz. MHP’ye kefen biçenler, günü saati geldiğinde o kefeni bizatihi kendilerini giymek zorunda kalacaklardır.”

Enflasyonda suçluyu buldu

Artmaya devam eden enflasyon verilerini de değerlendiren Bahçeli, suçluyu fiyat etiketlerinde buldu. Bahçeli ne döviz ve gıda ne de enerji ve konut fiyatlarındaki artışların meşru bir temeli olmadığını savundu. Ekonomik sorunların ‘küresel bağlantılı’ olduğunu belirtip, fiyat artışlarını ‘ajan provokatörlere’ bağladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefindeki Yunanistan’ı da es geçmeyen Bahçeli, “Ege’de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza, Türkiye egemenlik hakkını çiğnetmez. Lozan ve Paris anlaşmalarına göre gayri askeri olması gereken adaları silahlandıran Yunanistan suçludur” dedi.

Kılıçdaroğlu’na Erdoğan’ın ardından bir adaylık çağrısını da kendisi yapan Bahçeli seçimler için de tarih verdi: “Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. O demokratik randevunun tarihiyse 2023’ün haziran ayıdır. Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, adamsan kararını açıkla. Neden duruyorsun? Niçin bekliyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı? Onu söyle. Gözün kesiyor mu? Onu ifade et.”