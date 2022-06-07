Atatürk Havalimanı’nın içini çoktan boşaltmışlar

Atatürk Havalimanı’ndaki cihazların, yolcu köprülerinin ve bagaj sistemlerinin geçen yıl sökülerek başka havalimanlarına taşındığı ortaya çıktı. Birçok cihazın Gaziantep Havalimanı’na kurulduğu belirtildi.

Görsel: Twitter

Pandemi döneminde pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için nisanda gizlice ihaleye çıkılmış, geçen günlerde de daha sözleşme imzalanmadan iş makineleri piste girmişti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’yle (DHMİ) yeni havalimanı ihalesini kazanan firmalar arasındaki yazışmada, ”25 yıl boyunca Atatürk Havalimanı’ndan tarifeli seferler yapılmayacak” dendiği ortaya çıkmıştı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre DHMİ Genel Müdürlüğü, geçen yıl Atatürk Havalimanı’ndaki cihazları 25 Aralık 2021’de açılan Gaziantep Havalimanı’nın yeni terminal binasına taşıdı.

Yolcu köprüleri, bagaj taşıma sistemleri

DHMİ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, Atatürk Havalimanı’ndan sökülerek Gaziantep Havalimanı’na taşınan ve kurulan cihazlar şöyle anlatıldı:

*Gaziantep Havalimanı’nın yeni terminal binasına İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar C Terminali’nde bulunan bagaj taşıma sistemleri taşındı. Bagaj taşıma sistemleri, eksik kalan kısımların temin edilmesiyle, kontrol ve muayene kabul işlemleriyle hizmete alınmıştır.

*İki adet EDS tomografi cihazı ve iki adet patlayıcı iz dedektörü kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmek amacıyla Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasına sevk edildi. Cihazlar yeni terminal binasında kullanılmaya başladı.

*Atatürk Havalimanı’nda bulunan altı adet yolcu köprüsü ve ekipmanları, ihtiyaç duyulan bakım-onarımları yapılarak Gaziantep Havalimanı’na taşınıp hizmete alındı.

Öte yandan raporda, Atatürk Havalimanı’ndaki toplam 29 adet elektronik baskülün Denizli Çardak Havalimanı ve Tokat Havalimanı’na gönderildiği belirtildi.

İhtiyaç duyulan havalimanlarına gönderilmiş

Raporun ‘İstanbul Atatürk Havalimanı cihazlarının sevkiyatları’ başlıklı bölümünde de şöyle dendi: “Atatürk Havalimanı’nın ticari yolcu trafiğine kapanması sebebiyle, havalimanında mevcut bulunan güvenlik sistem ve cihazları ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarımızda değerlendirilmektedir. Bahse konu sistem ve cihazların büyük bir kısmının ilgili havalimanlarına gönderimi tamamlanmıştır. Talimat verilen cihazlardan kalanlarınsa sevkiyat çalışmaları devam etmektedir.”