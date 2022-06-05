Yazışmalardan çıktı: Müteahhitlere Atatürk Havalimanı’nı kapatma garantisi verilmiş

Yeni havalimanının ihalesinden yaklaşık iki ay önce, Devlet Hava Meydanları İşletmesiyle (DHMİ) ihaleyi kazanan firmalar arasında yapılan yazışmada, ‘‘Atatürk Havalimanı’ndan tarifeli seferler yapılmayacak” dendiği ortaya çıktı.

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Pandemi döneminde pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için nisanda gizlice ihaleye çıkılmış, geçen ay daha sözleşme imzalanmadan iş makineleri piste girmişti.

‘Tarifeli seferler yapılmayacak’

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, yeni İstanbul Havalimanı, 26 milyar 139 milyon avro karşılığında, Cengiz, Kolin, Kalyon, Limak ve Mapa tarafından oluşturulan ortaklığa verildi. 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan bu ihaleden yaklaşık 2 ay önce DHMİ’yle ihaleyi kazanan firmalar arasında yapılan yazışmada, Atatürk Havalimanı’nın tarifeli seferlere kapatılacağı açık ve net olarak kayıtlara geçirilmiş.

Dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve yardımcısı Mehmet Ateş’in imzasının yer aldığı belgede ‘İstanbul Yeni Havalimanı Projesi İhalesi (Zeyilname)’ konu başlığıyla, idareye yöneltilen bir takım sorulara verilen yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

“25 yıllık işletme süresi boyunca İstanbul’a yeni bir havalimanı planlanamayacağı gibi, Atatürk Havalimanı’ndan tarifeli seferler yapılmayacak.”

Yanıtta, özel uçakların bulunduğu Genel Havacılık Terminali’nin faaliyetine devam edeceği de kayıtlara geçirilmiş. Bunun yanında bakım onarım hangarları ve kargo faaliyetlerine de ilgili firmaların talep etmesi halinde devam edeceği belirtildi.