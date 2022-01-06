Akşam Postası / 6 Ocak 2022

Tutuklu Boğaziçili öğrenciler: Herkesi duruşmaya çağırıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen yarın görülecek duruşmalarında dayanışma çağırısı yaptı.

Omicron’da iki senaryo: Eski varyantlardan çok uzaklaştı; yenisi daha tehlikeli olabilir

Prof. Dr. Faruk Aydın, Omicron varyantının Türkiye’de de fırtına başlattığını belirterek, “Delta ile Omicron kol kola girmiş, dikkatsiz ve aşısızları gözlüyor. Bunlara grip de eklendi” dedi.

Küresel gıda fiyatları düştü; Türkiye hariç

Küresel gıda fiyatları aralık ayında dört aylık yükselişin ardından geriledi.

İmamoğlu, Bahçeli’yi muhatap almadı, ‘iddianame’ iddiasına gülüp geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddiası hakkında ‘güzel espri olur bundan’ yorumunu yaptı. İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ”Koltukta durmaması gerekir” çağrısını muhatap almadığını söyledi.

Ankara’daki toplantıda Katarlı heyetle ne konuşuldu?

Şirketlere devredilen limanların sözleşmelerinin ihalesiz şekilde 49 yıla çıkarılmasını sağlayan kanunun teklifinin Meclis’te görüşüldüğü sırada, Katarlı heyetle Ankara’da toplantı yapıldığı iddia edildi. Diken’in edindiği bilgilere göre, kanun teklifi ve Kanal İstanbul toplantıda gündeme geldi.

Metin Gürcan’a 20 yıla kadar hapis istemi

Tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan’a 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bir rakı ve sigara grubunda daha zam

Bir sigara ve rakı grubuna daha zam geldi.

AKP’li yetkilide ‘kur korumalı’ hüsranı

Son yılların en büyük değer kaybı sonrasında TL’yi destekleme adına getirilen kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının büyüklüğü 90 milyar TL’nin üzerine çıksa da, yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle döviz bozdurarak yeni sisteme geçiş oldukça düşük.

Rezervler Ağustos 2002’den beri en düşük seviyede

Geçen hafta sert düşüşün yaşandığı Merkez Bankası rezervlerinden gerileme sürdü. MB’nin net uluslararası rezervleri geçen yıl içinde görülen dip seviyelerin de altına inerek Ağustos 2002’den bu yana yeni en düşük seviyeye geriledi.

Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında ‘döviz’ değişikliği

Resmi Gazete’de yer alan karara göre belirli süreli yatırım, gayrimenkul alımı ve menkul kıymetin bankalarda belli süreler tutulması karşılığında Türk vatandaşlığına hak kazanılması uygulamasında yatırım tutarı, döviz cinsi üzerinden belirleenecek.

‘Cumhur’ seçmeninin yüzde 20’si geçen yılı ‘iyi’ veya ‘çok iyi’ geçirmiş

Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP seçmeninin yüzde 61,9’u, MHP seçmeninin de yüzde 62,8’i, geçen senenin ‘kötü’ veya ‘çok kötü‘ olduğunu söyledi.

Milli Piyango’da bilet satışı dibe vurdu: ‘Demirören’e güven yok’

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, “Bilet alma dibe vurdu. Sisal A.Ş.’ye hiçbir güven yok. Demirören şirketler topluluğuna güven yok” dedi.

BOTAŞ’la Gazprom arasında doğalgaz anlaşması: Fiyat açıklanmadı

Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom’un ihracat birimi Gazprom Export ile BOTAŞ arasında dört yıllık yeni bir doğalgaz tedarik sözleşmesi imzalandı.

Haliç’te haç çıkarma töreni

Fotoğraf: AA

Hristiyan inancına göre İsa Peygamber’in doğumu ve vaftiz edilişinin 2022’nci yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen ayin ve Haliç sahilindeki denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.