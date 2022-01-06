Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında ‘döviz’ değişikliği

Resmi Gazete’de yer alan karara göre belirli süreli yatırım, gayrimenkul alımı ve menkul kıymetin bankalarda belli süreler tutulması karşılığında Türk vatandaşlığına hak kazanılması uygulamasında yatırım tutarı, döviz cinsi üzerinden belirlenecek.

Böylelikle önceki uygulamada döviz karşılığı ya da karşılığı TL olarak belirlenen Türk vatandaşlığına hak kazanma uygulamasında, tutarın karşılığının TL olarak belirlenmesi sona erdirildi. Tutarların parasal miktar ve şartlarında değişiklik yapılmadı.

Karara eklenen hüküm uyarınca, söz konusu kapsam ve tutarlarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak esaslar, tespiti yapan kurumlarca belirlenecek.

Yönetmelikte, yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığına geçişi için istenen yeni şartlar şöyle sıralandı:

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilenler

En az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuşlar

En az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler.

En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilenler

En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilenler.

En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilenler.

En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler.

Yabancılara konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığının önünü açan Mütekabiliyet Yasası, 2013’te yürürlüğe girmişti. O dönemde Türkiye’de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk vatandaşı olma imkanı tanındı. 2018’de ise Türk vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin dolara indirildi.

Aradan geçen sekiz yılda yabancılara satılan konut sayısı 220 bin adedi aştı.

Yatırım tutarları önce Merkez Bankası’na yatırılacak

Karar eklenen bir diğer maddeye göre, belirlenen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu banka tarafından da Merkez Bankasına satılacak. Satın sonucu TL’ye çevrilen TL tutarlar TL mevduatta ve devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süreyle tutulacak. Uygulama esasları Merkez Bankası tarafından belirlenecek.