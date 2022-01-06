‘Cumhur’ seçmeninin yüzde 20’si geçen yılı ‘iyi’ veya ‘çok iyi’ geçirmiş

Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP seçmeninin yüzde 61,9’u, MHP seçmeninin de yüzde 62,8’i, geçen senenin ‘kötü’ veya ‘çok kötü‘ olduğunu söyledi.

İki parti seçmen grubunda da geçen yıl için ‘iyi’ ve ‘çok iyi’ geçti diyenlerin oranının yaklaşık yüzde 20 olması dikkat çekti.

Geçen yıl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kafasındaki ‘faiz’ teorisi nedeniyle ekonomi için adeta yıkıma dönüştü. Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona karşın faiz indirimlerine başlamasıyla TL, yabancı paralar karşısında eridi, enflasyon daha da fırladı.

Muhalefet partilerinin verilerine güvenmeyip eleştirdiği TÜİK’e göre bile 2021’de yıllık enflasyon son 19 yılın en yüksek oranına ulaştı. Uzmanlar, iktidarın hatalarında ısrarını sürdürmesiyle durumu daha da kötüleşebileceğini düşünüyor.

Aksoy Araştırma’nın düzenlediği Türkiye Monitörü araştırmasının 52’inci hafta sonuçlarına göre “Önceki yıl ile kıyasladığınızda genel olarak 2021 yılı sizin için nasıl geçti” sorusuna katılımcıların yüzde 72,6’sı ‘kötü’ veya ‘çok kötü’ dedi. Buna karşılık ‘iyi’ veya ‘çok iyi’ diyenlerin oranı ise yüzde 10’un altında kaldı.

CHP seçmeninin yüzde 86,6’sı 2021’in ‘çok kötü’ veya ‘kötü’ geçtiğini belirtirken, ‘iyi’ diyebilenler 2,9 oranında kaldı. Seçmenlerin yüzde 8,7’lik kısmıysa 2021’i bir önceki seneyle ‘aynı’ buldu.

İYİ Parti seçmeni de 2021’i ‘sevmedi’. İYİ Partili seçmenin yüzde 89,1’i 2021’i ‘çok kötü’ veya ‘kötü’ olarak niteledi.

HDP seçmeninin yüzde 85,2’si de 2021’in ‘kötülüğünde’ hemfikir.

AKP ve MHP seçmeni umutsuz

Ancak iktidar partisi ve ortağının seçmenleri de durumdan hoşnut görünmüyor. Hatta AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ seçmeni yeni yıldan da umutsuz görünüyor.

Ancak araştırmaya katılan her iki parti seçmen grubunda da geçen yıl için ‘iyi’ ve ‘çok iyi’ geçti diyenlerin oranının yaklaşık yüzde 20 olması dikkat çekti.

Buna karşılık AKP seçmeninin yüzde 61,9’u, MHP seçmeninin de yüzde 62,8’i geçen senenin ‘kötü’ veya ‘çok kötü’ olduğunu söyledi.

Yeni yıldan beklenti de karamsar

Araştırmada öne çıkan bir diğer başlık da 2022 senesinden beklentilerin karamsar olmasıydı. Katılımcıların yüzde 62,5’i 2022 senesinin ‘kötü’ veya ‘çok kötü’ geçeceğini belirtti.

Yeni yıldan en umutlu grup olan cumhur ittifakı seçmen grubunda bile yeni yıldan umutlu beklentisi olanların oranı düşük. AKP seçmeninin yüzde 35,5’i 2022’nin ‘umutlu’ veya ‘çok umutlu’ olacağı yönünde kanaat bildirirken, MHP seçmeninde bu oran yüzde 36,3’e çıkıyor.

En umutsuz HDP seçmeni

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarının arttığı bir ortamda CHP ve İYİ Parti seçmeni, 2022’den de umutsuz görünüyor.

Seçmeninin yüzde 72,2’sinin yeni seneden umudu olmayan CHP’de ‘umutlu’ olanların oranı yüzde 11,5. İYİ Parti’yse bu oran 2,2’ye düşüyor. İYİ Parti’de yeni seneye dair umut beslemeyenlerin oranıysa 77,1 oldu.

HDP seçmenindeyse 2022’ye dair umut besleyenlerin oranı neredeyse sıfıra yakın. Seçmenin yüzde 87’si umutsuz olduğunu beyan ederken, yüzde 13’ü yeni seneyle ilgili ‘nötr’ kaldı.