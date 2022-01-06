Milli Piyango’da bilet satışı dibe vurdu: ‘Demirören’e güven yok’

Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, “Bilet alma dibe vurdu. Sisal A.Ş.’ye hiçbir güven yok. Demirören şirketler topluluğuna güven yok” dedi.

Milli Piyango’nun Sisal Şans’a devrinin ardından 7 bin bayinin sözleşme yenilemediği ve kalan bin bayiden sadece 460’nın yılbaşında satış yaptığını belirtildi.

Milli Piyango İdaresi’ne bağlı şans oyunlarının Demirören Holding ve İtalyan Sisal ortaklığındaki Sisal Şans’a devrinin ardından, bayilerinin bilet satışlarından aldığı pay düşürülmüştü.

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, ANKA’dan Tamer Arda Erşin’e şunları söyledi: “Milli Piyango İdaresi’ndeyken büyük ikramiye 70 milyon liraydı. Çıktı, çıkmadı. Talihli Almanya’dan geldi. İçeride kaldı aslında. Milli Piyango İdaresi’ndeyken o dönemde. Çıkın bir açıklama yapın. Bilet satıldı mı gerçekten, talihlide mi kaldı? Doğru dürüst bir açıklama yapmadılar. O, zaman aşımından dolayı Milli Piyango İdaresi’nde kalmıştı. Bu sene aynı durum. Bakıyorsunuz, çekiliş yapıyor. Bu yılbaşında 120 milyon büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Biri İzmir’de satılmış, üçü içeride kalmış. Biz diyoruz ki bir sonraki çekilişlere devredilebilir.”

‘Bilet alma dibe vurdu’

Yurttaşların çıkan ikramiyeyi almakta bile sorun yaşadığını belirten Poyraz, şöyle konuştu: “Bilet alma dibe vurdu. Sisal A.Ş.’ye hiçbir güven yok. Demirören şirketler topluluğuna güven yok. Bir taraftan ‘Yazılımı İtalyanlar yaptı’ diyorlar. İyi de şimdi Türkiye’de hiç mi yazılımı yapacak bilgi, birikim, teknoloji yok. Var. Yazılımda sıkıntı var.”