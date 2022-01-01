Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazanan numaralar

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

Milli Piyango’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

120 milyon TL ikramiye kazanan numara

9876066

12 milyon TL ikramiye kazanan numaralar

2683183 4552864

1 milyon 200 bin TL ikramiye kazanan numaralar

2235206 2364344 2879455 3055229 4077312 4907435 7141746 7333210

7728011 7728896

120 bin TL ikramiye kazanan numaralar

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734

2619326 2776695 3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036

5682593 5861333 6205750 6314708 6435891 7024637 7338558 7393447

7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770 8385805

8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

12 bin TL ikramiye kazanan numaralar

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638

0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767

1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968

2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569

3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345

3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938

4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062

5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904

6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578

6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870

7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969

8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979

9425722 9755333 9800399 9980685

6 bin TL ikramiye kazanan numaralar

0044475 0070243 0080561 0083479 0120817 0139374 0341241 0355927

0377151 0417254 0626268 0627397 0690564 0888457 0889792 0950463

0972840 0988560 1001101 1117368 1123047 1129022 1134664 1233206

1276382 1302263 1424088 1482741 1484784 1516851 1671868 1716989

1736689 1746878 1800057 1838349 1896393 1898523 1971230 2039622

2261698 2271124 2322578 2327819 2330283 2369890 2389692 2447344

2551563 2610288 2615233 2658077 2758325 2812387 2963119 3018162

3020656 3043301 3045772 3053198 3121588 3183782 3353192 3356053

3360578 3437421 3514533 3598991 3651480 3666737 3702695 3732681

3753401 3802373 3807227 3827948 3891874 3929124 3934596 3968495

3974244 4013370 4052957 4121745 4330292 4384000 4468984 4497692

4506339 4539279 4633076 4656149 4699100 4699237 4777346 4839383

4941868 5097393 5119654 5164020 5173898 5231795 5256699 5299938

5393752 5403703 5412918 5494498 5521817 5555844 5626184 5627757

5674760 5780510 5803202 5844142 5854293 5941613 5977187 6053064

6067006 6208824 6212144 6295445 6413247 6445570 6475544 6563879

6613762 6666498 6710081 6755984 6794862 6868384 6888250 7101072

7127800 7209166 7222696 7229145 7320529 7321226 7361436 7447038

7457381 7498881 7523089 7583866 7663520 7681743 7744916 7798175

7867680 7900051 7953280 7996998 8004068 8004088 8075160 8099201

8271735 8321337 8446711 8453076 8498085 8523288 8541057 8582054

8599181 8617044 8617993 8682689 8813347 8866165 8893144 8949166

8960872 8977045 8990666 9051056 9070015 9123093 9195061 9257178

9258720 9300898 9328381 9342548 9362256 9374081 9407549 9414986

9415491 9547817 9558570 9637737 9728169 9840616 9870008 9964012

Son altı rakamına göre 2 bin TL ikramiye kazanan numaralar

001526 026721 034949 043675 045786 053550 062343 087817

097881 116557 117891 118711 121036 132655 136519 168089

181388 188254 193279 210528 210976 222410 227216 235666

236036 237918 240629 240824 245573 250184 258256 269899

277243 282225 287679 305295 350083 351537 358998 376268

384441 415910 430447 433534 438342 441110 446345 470929

508123 508831 509126 529171 530042 561073 561607 566378

570146 570956 571604 573762 588644 598150 602214 621238

625305 629148 651925 677892 687244 701250 712878 713449

718215 729734 738112 755915 760839 761997 772718 785812

791464 793575 848031 851940 877616 878132 909735 910837

913395 917818 925639 927333 937468 958262 967085 977578

978539 978919 982509 992479

Son beş rakamına göre bin TL ikramiye kazanan numaralar

01091 02312 04118 04317 04416 04743 04865 05520

06605 07113 07965 09412 11158 11893 11940 12228

12776 13156 14838 15435 16097 16653 16879 18450

20056 20981 20989 22096 22866 22879 23888 24862

25104 26196 26248 27163 27496 31238 31681 32706

34516 34937 35179 35283 35295 35949 36482 36997

38031 38349 38911 39229 41005 42185 43347 45455

46326 46489 48840 50465 50571 50765 52536 53583

54223 55186 57183 57780 57966 58162 58290 58841

59554 59693 61007 68128 69008 69289 69371 69619

71494 73044 73278 73362 75813 76146 82910 84064

86369 87134 88810 89074 90456 91456 92743 92831

95083 95533 96042 97163

Son dört rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

0105 0451 0777 1041 1220 1407 1837 2363

2702 2925 3278 3340 3432 3792 4018 4199

4346 4502 5358 5521 5560 6031 6190 6276

6935 7043 7135 7148 7409 7448 7641 8216

8493 8808 8894 8954 9179 9425 9446 9660

Son üç rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

040 048 099 144 224 282 297 385

489 530 533 556 559 609 693 734

784 885 901 939

Son iki rakamına göre 240 TL ikramiye kazanan numaralar

07 41 45 65 66 71 92

Son bir rakamına göre 120 TL amorti ikramiyesi kazanan numaralar

4 5

120 bin TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar

0876066 1876066 2876066 3876066 4876066 5876066 6876066 7876066

8876066 9076066 9176066 9276066 9376066 9476066 9576066 9676066

9776066 9806066 9816066 9826066 9836066 9846066 9856066 9866066

9870066 9871066 9872066 9873066 9874066 9875066 9876006 9876016

9876026 9876036 9876046 9876056 9876060 9876061 9876062 9876063

9876064 9876065 9876067 9876068 9876069 9876076 9876086 9876096

9876166 9876266 9876366 9876466 9876566 9876666 9876766 9876866

9876966 9877066 9878066 9879066 9886066 9896066 9976066