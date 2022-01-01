Satılmayan biletlere çıkan ikramiye Twitter’ı kızdırdı: ‘Kazanan yine tüpçü oldu’

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ve biletlerden yalnızca birinin satılmış olması Twitter’ın gündeminde.
İkramiyenin İzmir’in Konak ilçesinde satılan bir çeyrek bilete isabet ettiği açıklanmıştı. Sosyal medyada çeyrek biletlerden yalnızca birinin satılmış olmasına dikkat çekildi.
Benzer bir durum geçen seneki özel çekiliş sonucunda da ortaya çıkmış, 100 milyon liralık Milli Piyango büyük ikramiyesinin 75 milyon lirası, kalan üç çeyrek bilet satılmadığı için Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmıştı.
Milli Piyango lisansının 2017’de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinden sonra ‘hasılat paylaşımı modeli’yle iktidara yakın Demirören grubundan hizmet alınmış, 2019’da 10 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Bu anlaşmadan sonra düzenlenen bazı çekilişlerde şüphe uyandıran sonuçlar çıkmış ve bu durum CHP tarafından Meclis gündemine taşınmıştı.
Twitter kullanıcıları büyük ikramiye isabet eden çeyrek biletlerden yalnızca birinin satılmış olmasına tepkilerini paylaştı.