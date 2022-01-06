AKP teklifi sundu: Hazine, ‘korumalı hesap’ta kur farkını senetle ödeyebilsin

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle kur korumalı mevduat hesabından ortaya çıkabilecek fark için bankalara ödemelerin nakit yanında tahville (borç senedi) de yapılabilmesinin önü açılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Aralık’ta, aşırı kur oynaklığı yaşandığında yatırımcıların kayıplarını azaltmak için kur korumalı TL planını tanıtmış, TL’nin sert değer kaybı bankaların faiz oranlarını aşarsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın veya Merkez Bankası’nın lira mevduat sahiplerine farkı ödeyeceğini bildirmişti.

AKP’nin sunduğu yasa tasarısına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı aradaki farkı nakit ödemek yerine tahvil ihracıyla da kapatabilecek. Bankalar daha sonra, TL’nin değer kaybetmesi durumunda, mevduat sahiplerine ek faiz ödemek için tahvilleri kullanacak.

Meclis’te onaylanması beklenen teklif, Hazine’nin piyasada işlem görmeyen tahvillerle bu ödemeleri yapmasına izin verecek.

Bunun yanında Bloomberg’e konuşan İstanbul merkezli bağımsız bir stratejist olan Evren Kırıkoğlu’na göre bankalar bu tahvilleri repo anlaşmaları yoluyla Merkez Bankası’ndan borç almak için teminat olarak kullanabilir.

Tasarıyı sunanlardan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise “Hazine’nin her an yeterli nakdi olmayabilir. Dolayısıyla düzenleme devlet tahvili ile ödemenin önünü açıyor” dedi.