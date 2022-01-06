Restoranlarda yeni zam kaçınılmaz

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, asgari ücret, elektrik ve doğalgazdaki artışlar nedeniyle zor bir dönem yaşayacaklarına işaret ederek menülerde yeni zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

2022 yılının ilk dakikalarıyla birlikte üst üste zam haberleri gelmeye başladı.

Elektriğe konutlarda 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam uygulanacak.

Konutlarda kullanılan doğalgazaysa yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Zamlar, diğer alanlarda olduğu gibi pandemide uzun süre kapalı kalan restoranlarda da maliyetlerde artışa neden olacak. Bu menülerde zamları kaçınılmaz yapacak.

‘Zam yapamazsa bazı mekânlar kapanır’

TURYİD’in 13. olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Kaya Demirer, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken “Herkes müşteri profiline göre bir fiyat uygulayacak, bir dönem bocalayacağız. Sofranın maliyeti yüzde 50 artınca bunu sineye çeksem olmaz. Zam yapamazsa bazı mekânlar kapanır. Büyük stres. Fiyatları çok yükseltirsek müşteri gelmeyecek” dedi. Salgın nedeniyle işletmelerin çoğu zaman kapalı kaldığını anlatan Demirer, en son mönülere eylül-ekim döneminde zam yaptıklarını anımsattı.

Kartla bahşiş talebi

Sektörün diğer güncel konularıyla ilgili de değerlendirme yapan Demirer, restoran çalışanlarına müşterinin verdiği bahşişin kredi kartıyla ödenmesi için girişimlerde bulunduklarını, böylece bu tür gelirin büyüyeceğini, bundan 1 milyonu aşkın çalışanın faydalanacağını söyledi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, buna çalışanların da sıcak baktığını, örneğin 100 liralık adisyona 5-10 TL arasında bir meblağın bahşiş olarak tavsiye edilebileceğini ifade eden Demirer, şöyle devam etti: “Bahşiş kartla ödenirse devletin geliri 1 milyar TL artabilir. Ama stopajı yüzde 5 olmalı. Ayrıca bahşiş bordroya da konabilir. Ama kıdem tazminatı hesabında bahşişe karışmamalıyım. Yani 10 lira maaş veriyorsam bu 10 liranın kıdem ve ihbar tazminatını ödemeliyim. Bunu, ilgili bakanlık ve kurumlarla, muhalefet liderlerine de anlattık.”

Demirer, halen Yargıtay’da bu karışıklık nedeniyle 100 bin civarında dava olduğunu anlattı.