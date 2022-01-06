Bir rakı ve sigara grubunda daha zam

Bir sigara ve rakı grubuna daha zam geldi.

Yeni yılda hem sigara hem de içkide yapılan ÖTV artışı sonrası şirketler peş peşe raf fiyatlarında güncellemeye gitti.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler A.Ş.’nin zamlı tarifesini Twitter’dan paylaştı.

Buna göre 100’lük Efe Yaş Üzüm rakısı 395 lira, 100’lük Efe Klasik 359 lira oldu.

100’lük Efe Gold 415 liraya çıkarken, Göbek rakısı 469 liraya yükseldi.

Royal Tobacco A.Ş.’nin sigarlarına da zam yapıldı. Instark serisi 17 lira 50 kuruş olurken, JXB’ler 21 lira 50 kuruşa yükseldi.