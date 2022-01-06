Bira, rakı ve şarapta yeni zamlar

Bir bira, rakı ve şarap gruplarında daha fiyat artışına gidildi.

Yeni yılda hem sigara hem de içkide yapılan yüzde 43’lük Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı sonrası şirketler peş peşe raf fiyatlarında güncellemeye gitti.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı tarifeleri Twitter’dan paylaştı.

Buna göre Tuborg Gold şişe 21,5 TL, Tuborg Gold kutu 22 TL, Carlsberg şişe 22,5 TL, Carlsberg kutu 23 TL, Tuborg ‘kırmızı’ 27,5 TL, Guiness şişe 34 TL oldu.

Beylerbeyi grubuna gelen zamla 100’lük Beylerbeyi Göbek Rakı 475 TL, 100’lük Beylerbeyi Teragold 415 TL oldu.

Polat Meşrubat grubundaki şarap zamlarıyla birlikte 100’lük Doluca kırmızı şarap 115 TL oldu.

Biricik Şarap grubuna gelen zamlar ise şöyle: