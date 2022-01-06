Ankara’daki toplantıda Katarlı heyetle ne konuşuldu?

ALTAN SANCAR

Şirketlere devredilen limanların sözleşmelerinin ihalesiz şekilde 49 yıla çıkarılmasını sağlayan kanunun teklifinin Meclis’te görüşüldüğü sırada, Katarlı heyetle Ankara’da toplantı yapıldığı iddia edildi.

Diken’in edindiği bilgilere göre, kanun teklifi ve Kanal İstanbul toplantıda gündeme geldi.

Fotoğraf: Reuters

Meclis’te muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edilen kanun teklifiyle limanlar 49 yıllığına şirketlere devrediliyor. Teklif, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ve TCDD’ye ait ait bazı limanları kapsıyor.

İşletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan, 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvurulması ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılabilecek.

Diken’e bilgi veren bürokrata göre kanun teklifi henüz kabul edilmeden yapılan görüşme, ‘olağandışı veya gizli’ değildi. Ancak toplantıda kanun teklifinin son durumu ve Kanal İstanbul da gündeme geldi.

Bürokrasi kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Katar’la ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla sıklıkla benzer toplantılar iki ülkede de düzenleniyor. Ankara’daki son toplantı da rutin toplantılardan biri olarak başladı, sonra gündemdeki konular ele alındı.

Toplantının son bölümlerindeyse Meclis Genel Kurulu’ndan muhalefetin itirazları eşliğinde görüşmeleri süren kanun teklifi gündeme geldi. Türk yetkililere son durumu soran Katarlı heyet, “Meclis görüşmeye devam ediyor, birkaç gün içinde kabul edilebilir” cevabını aldı.

Toplantıya katılan bürokratlar, kısa süre önce önergeyle değişiklikten vazgeçildiğinin hatırlatılması üzerine ise “Meclis kararını verecektir” demekle yetindi.

Kanal İstanbul’u sordular

Öte yandan bürokratların aktardığı bilgilere göre, Katarlı heyet Kanal İstanbul’un Türkiye gündeminden düştüğünü ve yapımının ertelenip ertelenmeyeceğine dair de sorular yöneltti.

Bu sorular karşısında da heyete “Kanal İstanbul projesi için olması gerektiği gibi çalışmalar devam ediyor” dendi.

Aynı toplantıda Türkiye ile Katar arasında ‘ticari ilişkilerin güçlendirilmesi’ için çalışmaların devam etmesi amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.