Haliç’te haç çıkarma töreni

Hristiyan inancına göre İsa Peygamber’in doğumu ve vaftiz edilişinin 2022’nci yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen ayin ve Haliç sahilindeki denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Fener Rum Patriği Bartholomeos patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen töreni yönetti.

Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, ayine katılanlara HES kodu sorgulaması yapıldı.

Dört saat süren ayinin ardından Patrik Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü.

Patrik Bartholomeos’un buradan suya attığı haçı çıkarmak için 10 kişi denize atladı. Galip Yavuz, bu yıl haç çıkarmayı başaran kişi oldu.

Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Beş senedir haç çıkarma törenine katıldığını söyleyen Yavuz, “Çok mutluyum. Hepinize kardeşlik ve sevgi dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Etkinlik sırasında deniz polisi iki tekneyle denizden güvenlik önlemi aldı.

Balat’taki törenle eş zamanlı olarak Kuzguncuk, Büyükada ve Yeşilköy’de de haç çıkarma törenleri düzenlendi.