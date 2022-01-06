HDP’li Abdullah Zeydan’a tahliye kararı

Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan ve yeniden yargılanmaya başlayan eski HDP milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.

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HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine karşı 4 Kasım 2016’da yürütülen gözaltı operasyonlarında tutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan’ın ‘örgüte yardım etmek’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin bozma kararı sonrası Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Edirne F Tipi Cezaevi’nden getirilen Zeydan ve avukatları Mahsuni Karaman, Mehmet Emin Aktar hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre iddia makamı, Zeydan’a her iki suçlamadan ceza istemiyle mütalaa verdi.

Avukatlar ve Zeydan, mahkemenin her iki suçlamadan verdiği sekiz yıl bir ay 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğuna işaret ederek, beraat talebinde bulundu. Avukatlar, mahkemenin aksi görüşte olması durumunda, müvekkillerinin tutuklu kaldığı süre ile verilecek cezanın süresinin göz önünde bulundurulmasını isteyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, Zeydan’a daha önce verdiği kararda ısrar ederek, yine ‘örgüt propagandası yapmak’tan üç yıl bir ay 15 gün, ‘örgüte yardım etmek’ten beş yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Karar sonrası Zeydan, duruşma için getirildiği Elazığ’a geri götürüldü. Zeydan’ın tahliye işlemleri için Edirne’ye götürülüp götürülemeyeceği öğrenilemedi.

Ne olmuştu?

Hakkari başsavcılığı, Zeydan hakkında 2015-2016 yılları arasında Hakkari, Yüksekova ve Şırnak’ta düzenlenen yedi ayrı toplantı, basın açıklaması, yürüyüş ve cenaze törenine katılması ile yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda hakkında iddianame hazırlanan Zeydan’ın 20 yıla kadar hapsi istendi.

İddianameyi kabul eden Hakkari 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Yargıtay, dava dosyası ‘güvenlik’ gerekçesiyle Diyarbakır’a nakletti. Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını hazırlayan savcı, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan beraatını talep ettiği Zeydan’ın ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Zeydan’a ‘örgüte yardım etmek’ten beş yıl hapis, ‘basın yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak’tan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verdi. Zeydan’ın avukatlarının verilen sekiz yıl bir ay 15 günlük hapis cezasına itiraz etmesi üzerinde dosya Antep Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. İstinaf, ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ gerekçesiyle Zeydan hakkındaki hapis cezasını bozdu.

Yerel mahkemenin yeniden yapılan yargılamada daha önce verdiği hapis cezasında ısrar etmesi üzerinde dosyanın temyiz edildiği istinaf mahkemesi verilen önceki kararında direnmeyip, cezayı onadı. Bunun üzerine avukatlar itirazlarını Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 26 Mayıs 2021 tarihinde aldığı kararla itirazı kabul edip dosyayı bozmuştu.