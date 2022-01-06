Rezervler Ağustos 2002’den beri en düşük seviyede

Geçen hafta sert düşüşün yaşandığı Merkez Bankası rezervlerinden gerileme sürdü. MB’nin net uluslararası rezervleri geçen yıl içinde görülen dip seviyelerin de altına inerek Ağustos 2002’den bu yana yeni en düşük seviyeye geriledi.

Fotoğraf: Diken

31 Aralık haftasında net rezerv 8,6 milyar dolardan 8,3 milyar dolara indi.

Brüt rezerv ise 110 milyar dolardan 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.

Rezervlere swaplar hariç bakıldığındaysa tablo çok kötü. Swap hariç net rezervlerin eksi 56,4 milyar dolara ulaştığı görülüyor. Bir önceki hafta bu rakam 55,7 milyar dolardı.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Öte yandan bir önceki hafta net rezervin 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara kadar düşmesi, hükümetin doları düşürmek için arka kapıdan döviz sattığı iddialarını güçlendirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse dolardaki düşüşü büyük oranda yeni çıkarılan kur korumalı TL vadeli hesaplar sonrası vatandaşın sattığı dolarlara bağlıyor.

Ancak veriler, dolar hesaplarında bir değişim olmadığını hatta gerçek kişiler yani vatandaşların dolar almaya devam ettiğini gösteriyor.

Dolar/TL, aralık ayı içinde18,4 seviyesine kadar yükseldikten 20 Aralık’ta tarihi bir düşüşle 11 liralı seviyeleri görmüştü. Ancak bu kazançların bir kısmı yeniden geri verildi. TL’nin sadece 2021’deki değer kaybı ise yüzde 45’in üzerinde.