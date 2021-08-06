Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 6 Ağustos 2021

Mimarlar odası şube başkanı: Vatandaşa ait yerler sermayeye peşkeş çekilecek

Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kanunda ‘kamu yararı’ denilen şeyin aslında ‘sermaye yararı’ olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a bir kez daha seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim çağrısı yaptı.


Bitime iki gün kala Türkiye’nin madalya sayısı 12

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda topladığı 12 madalyayla tarihinin en başarılı ikinci organizasyonu yaşıyor. Oyunların bitimine iki gün kala kazanılacak bir madalya daha rekoru getirebilir.

Yangınlarda son durum | Beş kentte 12 yangın sürüyor

Diken, Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarından gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

Yunanistan’da yangınlar dördüncü gününde: Adalardan teknelerle tahliye

İmamoğlu: Yangınlarda sorumluluğu belediyelere pas etme çabası acizlik

Manavgat için altı yıl önce uyarmışlar

TEMA, Cengiz’in bağışını geri çevirmiş

Prof. Kadıoğlu: Türkiye’de afet yönetimi tersinden işliyor

Yangın bölgesinde mücbir sebep hali: Vergi ödemeleri ertelendi

Yeni bakan Özer: Yüz yüze eğitim için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz” dedi.

Milli Eğitim bakanı istifa etti; yerine yardımcısı atandı

AB’de kişi başı bira tüketimi Türkiye’nin yedi katı: Üretimde lider Almanya

ABD’li banka Erdoğan’ı ‘ciddiye almadı’: Faizde bu ay indirim beklemiyoruz

Morgan Stanley, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarına rağmen ağustos ayında Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklemediğini açıkladı.

Fitch’ten ekonomi dersi: Faizin enflasyonun altında kalması dolara ilgiyi artırır

Dolar/TL’de beklentiler değişti

Erdoğan’ın faiz çıkışı sonrası dolar/TL’de işlemcilerin gözü yabancılarda

Prof. Özcan: Yoğun bakımdaki genç hastaların tümü aşısız

Prof. Dr. Ayşe Özcan, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yaş ortalamasının giderek düştüğünü belirtip “Yoğun bakıma yatan genç hastaların yüzde 100’ü aşısız diyebilirim” dedi.

Marmara’da ‘balıkçılık’ tartışması: Av sezonu ertelenmeli mi?

Turizm bakanının 20 milyar dolar gelir hedefinde değişiklik yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne yönelik hedeflerde bir değişiklik olmadığını ve yıl için belirlenen 20 milyar dolar gelir hedefini koruduklarını söyledi.

İstanbul’da yarın sağanak bekleniyor

Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da beklenen sağanak yağış yarın geliyor.

CNN, ofise aşısız giden üç çalışanını işten çıkardı

ABD’li medya devi CNN, Covid-19’a karşı önlemler kapsamında işe aşısız giderek şirket politikasını ihlal eden üç çalışanını işten çıkardı.

SON HABERLER

Yangından sonra sel tehlikesi: Toprak katılaştı, suyu emmekte zorlanacak

28 Temmuz’da başlayan yangınlar Bodrum, Muğla ve Manavgat’ta devam ediyor. Son bir hafta içinde ülke genelinde uydudan yapılan tespitlere göre yaklaşık 54 bin hektar orman kül oldu. Bu durum beraberinde sel riskini de getirdi. Diken’e konuşan İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sel korkusu için ‘doğru bir korku’ dedi ve alınabilecek önlemleri sıraladı.

Jetteki kokain: ACM Havayolları ve Özkan ailesiyle ilgili neler biliniyor?

Murat Özkan ile görüşmek istediğimizde kendisini asistanı olarak tanıtan kişi soruları kendisine sorabileceğimizi söyledi. Murat Özkan’ın Türkiye’de olup olmadığını sorduğumuzda basın mensuplarına doğrudan açıklama yapılmadığını, Özkan’ın fahri konsolos olmadığını söyledi. Soru sormaya devam ettiğimiz sırada telefonu kapattı.

Manavgat için altı yıl önce uyarmışlar

Altı yıl önce bilim insanları tarafından hazırlanan raporda, Manavgat bölgesinde yerleşim yerleri, yollar ve enerji nakil hatlarının yoğunlaştığı, kızılçam yayılış alanlarının ‘tutuşma’ riski taşıdığı uyarısı yapıldığı ortaya çıktı.