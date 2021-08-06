Akşam Postası / 6 Ağustos 2021

Mimarlar odası şube başkanı: Vatandaşa ait yerler sermayeye peşkeş çekilecek
Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kanunda ‘kamu yararı’ denilen şeyin aslında ‘sermaye yararı’ olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a bir kez daha seçim çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim çağrısı yaptı.
Bitime iki gün kala Türkiye’nin madalya sayısı 12
Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda topladığı 12 madalyayla tarihinin en başarılı ikinci organizasyonu yaşıyor. Oyunların bitimine iki gün kala kazanılacak bir madalya daha rekoru getirebilir.
Yangınlarda son durum | Beş kentte 12 yangın sürüyor
Diken, Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarından gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
Yunanistan’da yangınlar dördüncü gününde: Adalardan teknelerle tahliye
İmamoğlu: Yangınlarda sorumluluğu belediyelere pas etme çabası acizlik
Manavgat için altı yıl önce uyarmışlar
TEMA, Cengiz’in bağışını geri çevirmiş
Prof. Kadıoğlu: Türkiye’de afet yönetimi tersinden işliyor
Yangın bölgesinde mücbir sebep hali: Vergi ödemeleri ertelendi
Yeni bakan Özer: Yüz yüze eğitim için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz” dedi.
Milli Eğitim bakanı istifa etti; yerine yardımcısı atandı
ABD’li banka Erdoğan’ı ‘ciddiye almadı’: Faizde bu ay indirim beklemiyoruz
Morgan Stanley, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarına rağmen ağustos ayında Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklemediğini açıkladı.
Fitch’ten ekonomi dersi: Faizin enflasyonun altında kalması dolara ilgiyi artırır
Dolar/TL’de beklentiler değişti
Erdoğan’ın faiz çıkışı sonrası dolar/TL’de işlemcilerin gözü yabancılarda
Prof. Özcan: Yoğun bakımdaki genç hastaların tümü aşısız
Prof. Dr. Ayşe Özcan, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yaş ortalamasının giderek düştüğünü belirtip “Yoğun bakıma yatan genç hastaların yüzde 100’ü aşısız diyebilirim” dedi.
Turizm bakanının 20 milyar dolar gelir hedefinde değişiklik yok
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne yönelik hedeflerde bir değişiklik olmadığını ve yıl için belirlenen 20 milyar dolar gelir hedefini koruduklarını söyledi.
İstanbul’da yarın sağanak bekleniyor
Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da beklenen sağanak yağış yarın geliyor.
CNN, ofise aşısız giden üç çalışanını işten çıkardı
ABD’li medya devi CNN, Covid-19’a karşı önlemler kapsamında işe aşısız giderek şirket politikasını ihlal eden üç çalışanını işten çıkardı.