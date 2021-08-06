Diken

Yaramazlara biraz batar!

CNN, ofise aşısız giden üç çalışanını işten çıkardı

ABD’li medya devi CNN, Covid-19’a karşı önlemler kapsamında işe aşısız giderek şirket politikasını ihlal eden üç çalışanını işten çıkardı.

CNN, Covid-19 aşılarını yaptırmanın, kurumda çalışmanın koşullarından biri haline getirildiğini duyurmuştu. İki doz aşısını yaptıran çalışanlar, gönüllü oldukları taktirde ofise gidebiliyor. Ayrıca medya devinin tüm ofislerinde maske takma zorunluluğu da bulunuyor. Şirket, ABD’de yükselen Delta varyantı vakalar nedeniyle ofise dönüş tarihini ertelemişti.


Kurum yöneticisi Jeff Zucker tarafından gönderilen bilgi notunda şirketin aşıyla ilgili politikası hatırlatılarak, çalışanların mutlaka aşı olmak zorunda oldukları hatırlatıldı. Konuyla ilgili Zucker, ”Açık konuşmak gerekirse bu konuda sıfır tolerans politikamız var” dedi.

Zucker, aşılanmamış kişilerin işten çıkarıldığını duyurduğu mesajında “Hangi stüdyoda olursa olsun herkes aşılanmalı. Bu konudaki tavrımız çok net bir kafa karışıklığı olmaması gerekir” dedi.

Delta varyantının ABD’de de hızla yayılmasıyla şirketler de ofislere dönüş tarihlerini gözden geçirmeye başladı. Amazon, BlackRock ve Wells Fargo gibi şirketler dönüşleri erteledi.

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