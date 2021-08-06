‘Gaga Bulut’a yeniden yargılamada altı yıl üç ay hapis: İtiraz edecek

İzmir’de erkek çocukları öpüştürüp kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ‘Gaga Bulut’ lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ’a ikinci yargılamada altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Altuğ, Ekim 2018’de Alsancak ilçesindeki Kordon’da 15 yaşından küçük iki erkek çocuğunu öpüştürerek videoya çekmiş, bunu da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Gözaltına alınan Altuğ, iki yıl tutuklu kalmıştı. Davada Altuğ’a 17 yıl hapis cezası verilmişti.

İstinaf mahkemesi cezayı hukuka uygun bulsa da; itiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, sanığa ‘cinsel istismara azmettirme’den değil ‘sarkıntılık’tan ceza verilmesini istemiş, kararı bozmuştu.

‘Suç kastı yok’

İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bozma kararının ardından yeniden görülen davanın karar duruşmasının 12 Temmuz’da yapıldığı ortaya çıktı.

Mahkeme, bozma kararına oybirliğiyle uydu. Savcı, mütalaasında, Altuğ’un ‘zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, mütalaayı kabul etmezken, söz alan avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu müvekkilinin beraatini talep etti.

Arıcıoğlu, şunları söyledi: “Savunmalar ve beyanlara göre, sanığın amacının görüntü kaydı yapmak ve kaydı yayınlamak olduğuna göre şehevi duyguları tatmin amacı bulunmadığından suç kastı da yoktur. Bunun yanı sıra mağdur çocukların mağdur sanık sıfatıyla yargılanması gerektiğini ancak birbirlerinden şikayetçi olmamaları sebebiyle bu suça iştirak ya da azmettiren olarak yargılanan sanık hakkında da düşme kararı verilmesi gerekir.”

‘Pişmanım’

Karardan önce son sözü sorulan Bulut Altuğ, “Mağdurlar çekimden önce yaşlarının 17 ve 18 olduğunu söylemişlerdi. Çocuklar üzerinde şehevi bir düşüncem olmadı. Bu olaydan dolayı çok pişmanım” diye konuştu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Altuğ’a ‘sarkıntılık’ düzeyindeki suçun aynı anda iki mağdura karşı işlediği gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezası verdi.

Altuğ’un avukatı Arıcıoğlu, hapis cezasının altı yıla düşmesine rağmen kararı hatalı bulduklarını ve üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını belirtti.