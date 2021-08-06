İmamoğlu: Yangınlarda sorumluluğu belediyelere pas etme çabası acizlik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin yangınlarda sorumluluğu belediyelere paslama çabasında olduğunun altını çizerek, durumu “Derin bir acizlik” diye yorumladı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, bugün Rumelihisarüstü – Aşiyan Füniküler Hattı’nın Aşiyan İstasyonu’ndaki ray kaynatma etkinliğine katıldı.



Hattaki çalışmalar, öz kaynak bütçe yetersizliği nedeniyle, 2018 yılı sonunda, yüzde 25 seviyesindeyken durdurulmuştu. İmamoğlu yönetimi, Haziran 2020’de öz kaynak bütçe planlaması yaparak hattaki imalatları yeniden başlattı. Temmuz 2021 itibariyle hattın inşaat genel ilerlemesi yüzde 78, araç ve füniküler elektromekanik sistemi imalat ilerlemesi ise yüzde 90’lar seviyesine çıkarıldı.



İmamoğlu, “Bu yılın sonuna doğru da işleri toparlayıp vatandaşımızın hizmetine burayı kavuşturacağız” dedi.

İmamoğlu, konuşmasında Türkiye’de devam eden orman yangınlarına da ayrı bir parantez açtı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın orman yangınlarında sorumluluğun belediyelerde olduğunu belirten açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, “Bu ülkede en ücra köyünde yaşayan insan da şehirde yaşayan insan da bir ormanın kime ait olduğunu bilir. ‘Çıkan bir kıvılcımdan dahi haberimiz olacak ve müdahale edeceğiz’ diye gazetelere manşet yapan sayın bakanın veya daha üst yetkililerin bugünse sorumluluğu belediyelere pas etme çabasında olmasını, derin bir acizlik, yurttaşlarımızı aldatma çabası olarak görüyorum ama milletimiz buna kanmaz” dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti: “Sorumluluk alanımız olan kent içi yaşamda, bütün işlerimizi zamanında, doğru tasarlayarak, doğru bütçeyle, doğru insanlarla, yüklenicisinden, çalışan burada kaynağı yapan emekçisine kadar herkesin işine odaklandığı ve işini yaptığı, başka işlerle uğraşmadığı dönemi yaşatmak istiyoruz. Herkes işini yapacak. Yani benim daire başkanım işini yapacak. Ben işimi yapacağım. Bir kişinin ağzından talimat alarak hareket etmekle, süreçler yönetilemez. Bu ülkenin milyonlarca kabiliyetli, güzel insanları var. Biz o güzel insanlarla bu güzel işleri başarıyoruz. Zamanında eksik olan liyakatli ve doğru zamanda karar alınamamış, süreçlerin iyi yönetilemediği ortamlardan bugüne geldiği için İstanbul, bence gurur duymalı ve mutlu olmalı. 16 milyon İstanbulluyu mutlu etmeye, onları mahcup etmemeye devam edeceğiz. Kararlıyız”

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada orman yangınlarında sorumluluğu belediyelere yüklemiş ve şunları söylemişti: “Benim son beş günlük bilançoda gördüğüm, Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti. Sahanın genişlemesi de yeni yeni yerleşim yerlerine maalesef zarar getirdi. Bu anlamda siyasetten ari bir çağrıdır. Onu da ifade etmek isterim.”

İki gün önce A Haber ve ATV ortak yayınında konuşan Erdoğan da “Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır” demişti.