İstanbul’da yarın sağanak bekleniyor

Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da beklenen sağanak yağış yarın geliyor.
Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova’da yarın sağanak öngörülüyor.
Meteroloji, sağanak yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını duyurdu.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Her yıl temmuz ayının sonu, ağustosun başına denk gelen eyyam-ı bahur sıcakları etkisinde bulunan İstanbul’da pazartesi günü hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülmüştü.