Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yarın sağanak bekleniyor

Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da beklenen sağanak yağış yarın geliyor.

Fotoğraf: DHA

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova’da yarın sağanak öngörülüyor.


Meteroloji, sağanak yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını duyurdu.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Her yıl temmuz ayının sonu, ağustosun başına denk gelen eyyam-ı bahur sıcakları etkisinde bulunan İstanbul’da pazartesi günü hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülmüştü.

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28 Temmuz’da başlayan yangınlar Bodrum, Muğla ve Manavgat’ta devam ediyor. Son bir hafta içinde ülke genelinde uydudan yapılan tespitlere göre yaklaşık 54 bin hektar orman kül oldu. Bu durum beraberinde sel riskini de getirdi. Diken’e konuşan İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sel korkusu için ‘doğru bir korku’ dedi ve alınabilecek önlemleri sıraladı.

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Murat Özkan ile görüşmek istediğimizde kendisini asistanı olarak tanıtan kişi soruları kendisine sorabileceğimizi söyledi. Murat Özkan’ın Türkiye’de olup olmadığını sorduğumuzda basın mensuplarına doğrudan açıklama yapılmadığını, Özkan’ın fahri konsolos olmadığını söyledi. Soru sormaya devam ettiğimiz sırada telefonu kapattı.

Prof. Kadıoğlu: Türkiye’de afet yönetimi tersinden işliyor

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, orman yangını riskinin iklim değişikliği ile arttığını belirterek ”Önce kriz değil risk yönetiminin gelmesi gerekir. Türkiye’de bu tersinden işliyor. Tedbirler sorun patlak vermeden alınmak yerine, sorun ortaya çıktıktan sonra devreye sokulmaya çalışıyor” dedi.