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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul 39 dereceyi gördü!

İstanbul’da hava sıcaklığı öğleden sonra 39 derece olarak ölçüldü.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da gün boyu aşırı sıcak ve nemli bir hava etkili olurken, Eyüpsultan’da saat 15:00’teki ölçümde termometre 39 dereceyi gösterdi.


Aynı saatlerde sıcaklık Şişli’de 37.4, Sarıyer’de 37.1, Sancaktepe’de 36.9, Arnavutköy ve Beykoz’da 36.3, Fatih’te ise 36.1 derece oldu.

Aşırı sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Emirgan ve Sarıyer sahillerinden denize girerek serinledi.

Meteoroloji, sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların tedbirli olması konusunda uyardı.

Aşırı sıcakların bu hafta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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