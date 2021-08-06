TEMA, Cengiz’in bağışını geri çevirmiş

Orman yangınları nedeniyle başlatılan fidan bağışı kampanyasında, TEMA’nın bazı şirketlerin bağışlarını reddettiği, bu şirketler arasında Cengiz Holding’in de bulunduğu belirtildi.

Türkiye’de orman yangınlarının etkili olmasıyla birlikte TEMA Vakfı bir fidan bağışı kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya çok sayıda vatandaş destek olurken, kurumsal bağışlar da alındı.

Hep Birlikte Yaşamı da Umudu da Yeniden Yeşerteceğiz! 🌳🙏🏼



Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için başlattığımız çalışmaya fidan bağışlayarak katkı sağlayabilirsiniz. #YenidenYeşerteceğiz

👉🏼 1 fidan: 10 TL pic.twitter.com/p8nGUfDu82 — TEMA Vakfı (@temavakfi) July 30, 2021

Ancak DW Türkçe’nin haberine göre TEMA tarafından bazı şirketlerin bağışları geri çevrildi. Bunların içinde çok sayıda kamu ihalesi alan ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle eleştirilen Cengiz Holding de bulunduğu öğrenildi.

İktidarın ‘gözdesi’ Cengiz Holding, TEMA’nın kampanyasına 500 bin lira bağışladığını duyurmuştu.