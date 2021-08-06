Yangınlarda son durum | 12 yangın sürüyor

Diken, Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarından gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

6 Ağustos

10:40 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28 Temmuz-6 Ağustos döneminde meydana gelen 208 orman yangınından 196’sının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin şu bilgilere yer verdi: “Saat 09:45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye’de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196’sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır.”

Antalya’nın ilçelerinde yangın

10:38 Antalya’nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz’da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaisa, Karabul, Karadere ve Senir mahalleleri ile bazı noktalarda etkili olan alevlere ekipler müdahalesini sürdürüyor.

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınının 31 Temmuz’da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi’nde 29 Temmuz’da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan müdahaleler sonucu Murtiçi ve Güçlüköy mahallelerinde de etkisini sürdüren yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası ve Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde çıkan orman yangınlarını da kontrol altına almaya çalışıyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangınların kontrol altına alınması için herkesin cansiperane çalıştığını söyledi.

Bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandığını belirten Hülür, “Akseki’deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı” dedi.

Manavgat’ta müdahale sürüyor

10:35 Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz’da başlayan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve birçok mahallenin yanmasına neden olan alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Yangın, Kızıldağ’da etkisini sürdürüyor.

Gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar ile söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.

Aydın’da müdahaleye devam

8:35 Aydın’ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.

Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına dört gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte bir helikopterle de destek veriliyor.

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.

Köyceğiz’de bir mahalle daha tahliye edildi

2:42 Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.