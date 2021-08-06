Yangınlarda son durum | Yangından 821 kişi etkilendi, 808’i taburcu oldu

Diken, Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarından gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

20:40 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808’i tedavileri yapılarak taburcu edildi. Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya’ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda.

Yedi ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla’daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır. Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı. Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz. Antalya’daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü. Antalya’da toplam beş ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi.”

19:15 Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı’nda orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, Aydın’ın Çine ilçesine sıçradı.

17:55 Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde dokuz gün önce makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin tehdit ettiği beş mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

14:49 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196’sı kontrol altına alınmış vaziyette” dedi.

Erdoğan şöyle konuştu: “Şu an itibariyle 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Beş ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli. Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır.“

14:29 Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hacıveliler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

11:54 Muğla’da farklı aralıklarla çıkan üç yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde dört uçak, 15 helikopter, 233 arazöz, 97 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Ayrıca yangın bölgelerinde 1533 orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan’dan bir helikopter ve uçak ile 105 itfaiye personeli, Rusya’dan iki yangın söndürme uçağı, İran’dan bir yangın söndürme uçağı ve iki helikopter ile İspanya’dan iki yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas’ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda üç gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriliyor.

Yangının etkili olduğu iki ilçe arasındaki ormanlık alanlarda bulunan bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Köyceğiz ilçesindeki yangının da söndürülmesi için çalışılıyor.

10:40 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28 Temmuz-6 Ağustos döneminde meydana gelen 208 orman yangınından 196’sının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin özellikle güney kesimlerini etkisi altına alan orman yangınlarının son durumuna ilişkin şu bilgilere yer verdi: “Saat 09:45 itibariyle 28 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Türkiye’de meydana gelen 208 adet orman yangınının 196’sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır.”

Antalya’nın ilçelerinde yangın

10:38 Antalya’nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz’da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaisa, Karabul, Karadere ve Senir mahalleleri ile bazı noktalarda etkili olan alevlere ekipler müdahalesini sürdürüyor.

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınının 31 Temmuz’da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi’nde 29 Temmuz’da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan müdahaleler sonucu Murtiçi ve Güçlüköy mahallelerinde de etkisini sürdüren yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası ve Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde çıkan orman yangınlarını da kontrol altına almaya çalışıyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangınların kontrol altına alınması için herkesin cansiperane çalıştığını söyledi.

Bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandığını belirten Hülür, “Akseki’deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı” dedi.

Manavgat’ta müdahale sürüyor

10:35 Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz’da başlayan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve birçok mahallenin yanmasına neden olan alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Yangın, Kızıldağ’da etkisini sürdürüyor.

Gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar ile söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.

Aydın’da müdahaleye devam

08:35 Aydın’ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.

Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına dört gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte bir helikopterle de destek veriliyor.

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.

Köyceğiz’de bir mahalle daha tahliye edildi

02:42 Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.