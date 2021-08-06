Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan’da yangınlar dördüncü gününde: Adalardan teknelerle tahliye

Yunanistan’daki orman yangınları dört gündür devam ederken, yüzlerce kişi başkent Atina yakınlarındaki bir adadan tekneyle tahliye edildi. Hava sıcaklığının hafta sonundan beri 40 derecenin üstünde seyrettiği ülkede şiddetli rüzgarların alevleri daha da yayması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Büyük bir çam ormanında salı günü başlayan yangının denize ulaştığı Evia adasından perşembe gününden bu yana 631 kişi sahil güvenlik tekneleriyle tahliye edildi.


Atina’nın kuzeyinde çıkan ve hafta başında söndükten sonra dün yeniden başlayan orman yangınlarının ardından gökyüzünü yeniden duman bulutu kapladı.

Atina’yı kuzey Yunanistan’a bağlayan otoyolun çevresinde çıkan yangın nedeniyle bazı banliyöler tahliye edildi ve yüzlerce itfaiyeci, alevlerin yakındaki Marathon kentine sıçramasını engellemeye çalışıyor.

Sağlık yetkilileri, şimdiye kadar Atina’daki yoğun bakım ünitelerinde yanık tedavisi gören iki gönüllü itfaiyeci de dahil olmak üzere çeşitli derecelerde yanıklarla en az dokuz kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Türkiye bir haftadan uzun süredir bu zamana kadar görülmemiş en büyük yangınlarla savaşırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Yunanistan’ın iklim değişikliğinin yol açtığı sert hava koşullarına karşı hazırlıklarını artırması gerektiğini söyledi.

Yunanistan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor

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28 Temmuz’da başlayan yangınlar Bodrum, Muğla ve Manavgat’ta devam ediyor. Son bir hafta içinde ülke genelinde uydudan yapılan tespitlere göre yaklaşık 54 bin hektar orman kül oldu. Bu durum beraberinde sel riskini de getirdi. Diken’e konuşan İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sel korkusu için ‘doğru bir korku’ dedi ve alınabilecek önlemleri sıraladı.

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Murat Özkan ile görüşmek istediğimizde kendisini asistanı olarak tanıtan kişi soruları kendisine sorabileceğimizi söyledi. Murat Özkan’ın Türkiye’de olup olmadığını sorduğumuzda basın mensuplarına doğrudan açıklama yapılmadığını, Özkan’ın fahri konsolos olmadığını söyledi. Soru sormaya devam ettiğimiz sırada telefonu kapattı.

Prof. Kadıoğlu: Türkiye’de afet yönetimi tersinden işliyor

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, orman yangını riskinin iklim değişikliği ile arttığını belirterek ”Önce kriz değil risk yönetiminin gelmesi gerekir. Türkiye’de bu tersinden işliyor. Tedbirler sorun patlak vermeden alınmak yerine, sorun ortaya çıktıktan sonra devreye sokulmaya çalışıyor” dedi.