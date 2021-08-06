Yunanistan’da yangınlar dördüncü gününde: Adalardan teknelerle tahliye

Yunanistan’daki orman yangınları dört gündür devam ederken, yüzlerce kişi başkent Atina yakınlarındaki bir adadan tekneyle tahliye edildi. Hava sıcaklığının hafta sonundan beri 40 derecenin üstünde seyrettiği ülkede şiddetli rüzgarların alevleri daha da yayması bekleniyor.

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Büyük bir çam ormanında salı günü başlayan yangının denize ulaştığı Evia adasından perşembe gününden bu yana 631 kişi sahil güvenlik tekneleriyle tahliye edildi.

Atina’nın kuzeyinde çıkan ve hafta başında söndükten sonra dün yeniden başlayan orman yangınlarının ardından gökyüzünü yeniden duman bulutu kapladı.

Atina’yı kuzey Yunanistan’a bağlayan otoyolun çevresinde çıkan yangın nedeniyle bazı banliyöler tahliye edildi ve yüzlerce itfaiyeci, alevlerin yakındaki Marathon kentine sıçramasını engellemeye çalışıyor.

Sağlık yetkilileri, şimdiye kadar Atina’daki yoğun bakım ünitelerinde yanık tedavisi gören iki gönüllü itfaiyeci de dahil olmak üzere çeşitli derecelerde yanıklarla en az dokuz kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Türkiye bir haftadan uzun süredir bu zamana kadar görülmemiş en büyük yangınlarla savaşırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Yunanistan’ın iklim değişikliğinin yol açtığı sert hava koşullarına karşı hazırlıklarını artırması gerektiğini söyledi.