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Yaramazlara biraz batar!

Yeni bakan Özer: Yüz yüze eğitim için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz” dedi.

MEB’de devir teslim töreni. (Fotoğraf: AA)

Görevden istifa eden Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan boşalan Milli Eğitim bakanlığına, yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atanmıştı.


Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Özer, eylül ayında okulların açılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Özer, “İlk önceliğim tüm tedbirleri alarak okulları pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime uygun hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz” dedi.

Selçuk, birçok kez yüz yüze eğitimin başlaması için 6 Eylül’ü işaret etmiş, istifasından önceki son mesajında “Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir” demişti.

Türkiye’de 15 milyon 189 bini devlet okullarında olmak üzere 18,2 milyon öğrenci örgün eğitim görüyor. Pandemi dönemiyle birlikte yüz yüze eğitime ara verilmesi sonrası öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden derslere devam etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu‘na göre, öğrencilerin yüzde 7,1’i de internete erişimi olmadığı için canlı derslere katılamadı.

CHP’nin geçen günlerde fırsat eşitsizliği sebebiyle eğitimden mahrum kalan öğrencilerin sorunlarının çözümü için sunduğu Meclis araştırma önergesinde, 6 milyon öğrencinin interneti ya da gerekli cihazları olmadığı için EBA sistemine hiç erişemediği, 1,5 milyon öğrencinin ise yaşadığı bölgelerde internet altyapısı olmadığı vurgulanmıştı.

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