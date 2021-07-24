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Yaramazlara biraz batar!

Bakandan ‘inşallah’lı yüz yüze eğitim mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim yılında okullarda eğitimin yüz yüze olacağını yineledi ve ekledi: “Eylül ayında başlayacağız inşallah.”

Fotoğraf: AA

Selçuk’un Twitter’dan yaptığı paylaşımının tamamı şöyle: “Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir.”


Selçuk bayram öncesi yaptığı açıklamada da yüz yüze eğitimin başlaması için 6 Eylül’ü işaret etmişti.

Türkiye’de 15 milyon 189 bini devlet okullarında olmak üzere 18,2 milyon öğrenci örgün eğitim görüyor. Pandemi dönemiyle birlikte yüz yüze eğitime ara verilmesi sonrası öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden derslere devam etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu‘na göre, öğrencilerin yüzde 7,1’i de internete erişimi olmadığı için canlı derslere katılamadı.

CHP’nin geçen günlerde fırsat eşitsizliği sebebiyle eğitimden mahrum kalan öğrencilerin sorunlarının çözümü için sunduğu Meclis araştırma önergesinde, 6 milyon öğrencinin interneti ya da gerekli cihazları olmadığı için EBA sistemine hiç erişemediği, 1,5 milyon öğrencinin ise yaşadığı bölgelerde internet altyapısı olmadığı vurgulanmıştı.

Eğitimde fırsat eşitliği için önerge: 6 milyon öğrenci EBA’ya erişemedi

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