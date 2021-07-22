Eğitimde fırsat eşitliği için önerge: 6 milyon öğrenci EBA’ya erişemedi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 6 milyon öğrencinin internet bağlantısı ve cihazları olmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA’ya erişemediğini belirtti ve Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

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Araştırma önergesinde, “Eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki engellerin tespit edilerek bir an önce ortadan kaldırılması, 18 milyon 241 bin 881 öğrencimizin aynı seviyede ve şartlarda eğitim görmesi ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

Önergede ayrıca şu bilgiler yer aldı:

“Türkiye’de bilgisayarı olmayan öğrenci sayısı yüzde 33, en yoksul kesimde bilgisayarı olmayan öğrencilerin sayısı yüzde 64, EBA sisteminden derse katılım oranı yüzde 11, EBA sisteminde dersleri çevrimiçi takip oranı ise yüzde 47’dir. 6 milyon öğrencimiz internet erişimi ya da cihazları olmadığı için EBA sistemine hiç erişememiştir. Kırsal bölgelerimizde yaşayan 1,5 milyon öğrencimiz yaşadığı bölgelerde internet altyapısı mevcut değil. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim için gerekli cihazlara ve internet altyapısına sahip olmaması, yaşanan eşitsizliklerin daha da derinleşmesine neden olmuştur.”

Tutdere ayrıca öğretmen ve öğrencilerin Özel İletişim Vergisi ile Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulması amacıyla kanun teklifi de hazırladı.

Teklifin gerekçesi şöyle anlatıldı: “Öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandıkları kablolu, kablosuz, mobil internetlerinin Özel İletişim Vergisi’nden muaf tutulması; örgün eğitim kurumlarında bulunan öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılan her türlü bilgisayar, televizyon ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinin KDV’den muaf tutulması amaçlanmıştır.”