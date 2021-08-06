ABD’li banka Erdoğan’ı ‘ciddiye almadı’: Faizde bu ay indirim beklemiyoruz

Morgan Stanley, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarına rağmen ağustos ayında Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklemediğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayıyla birlikte enflasyon oranlarında düşüşün başlayacağını öne sürerek, “Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’in analistleri, Erdoğan’ın bu çağrısına rağmen ağustosta MB’den faiz indirimi beklemediklerini, buna karşın geleceğe yönelik verilecek mesajlara bakılacağını belirtti.

Analistlerin raporunda bu yıl MB’den 200 baz puan faiz indirimi beklendiği kaydedildi. Kurumun önceki beklentisi 400 baz puan indirimdi.

Raporda “TL’de son dönemdeki değerlenmeye rağmen bu konuda ihtiyatlıyız” ifadeleri kullanıldı.