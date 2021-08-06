Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB’de kişi başı bira tüketimi Türkiye’nin yedi katı: Üretimde lider Almanya

Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği’nde geçen yıl yaklaşık 32 milyar litre alkol içeren bira üretildi. Üretim geçen yıla göre yüzde 8 düşerken, 7,5 milyar litre bira üreten Almanya en büyük bira üreticisi konumunda.

Türkiye bira pazarı toplam hacminin ise yaklaşık 870 milyon litre tahmin ediliyor.


Fotoğraf: Reuters

Verilere göre, Almanya, tek başına AB’nin bira üretiminin yüzde 24’ünü üstlendi. Yani Avrupa’daki her dört biradan biri Almanya’dan çıkmış oldu.

Listede ikinci sırada ise yüzde 12’lik pay ve 3,8 milyar litre üretimle Polonya var.

İspanya 3,3 milyar litre üretim ve yüzde 10’luk payla üçüncü olurken, Hollanda ve Fransa ise takipte.

AB’de geçen yıl kişi başına düşen bira tüketim miktarı ise 74 litre.

Fotoğraf: Eurostat

Almanya üretim bazında ilk sırada yer alsa da en çok bira ihraç eden ülke, 1,9 milyar litre ile Hollanda. Onu 1,7 milyar litre ile Belçika, 1,5 milyar litre ile Almanya izliyor.

2020 yılında Türkiye bira pazarı toplam hacminin yaklaşık 870 milyon litre, kişi başı bira tüketiminin ise yaklaşık 11 litre olduğu tahmin ediliyor. Ancak alım gücünün düşmesi, corona virüsü tedbirleri ve turizmdeki yavaşlama nedeniyle pazarın yüzde 1,2 oranında küçüldüğü öngörülüyor.

Biraya zam!

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