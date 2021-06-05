Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Haziran 2021

Dünyanın önemli sorunu ‘su’: 2,2 milyar kişi temiz içme suyundan yoksun yaşıyor

Doğayla barışmak için hepimizin yapabileceği ‘bir şey’ var

Sürdürülebilirliği misyon edinmiş bir bağımsız haber sitesi olarak ‘ekosistem restorasyonu’ için farkındalık yaratmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde elde ettiğimiz reklam gelirimizin tamamını TEMA Vakfı’na bağışlıyoruz

5 Haziran Dünya Çevre Günü: Kutlayacak yüzümüz var mı?

Hava kirliliği Covid-19’dan daha fazla can aldı

‘Geçici izin’lerle felakete davetiye: Türkiye havayı en çok kirleten üç ülkeden biri

Amazonlarda, mayıs ayı ormansızlaşma rekoru: 1180 kilometrekarelik alan yok oldu

Yerkürenin toprakları alarm veriyor: Kirlilik insan sağlığını tehdit eder boyutta

İtalya’da çevreciler hükümete dava açtı

Büyük merkez bankaları da iklim mücadelesinde rol alıyor

‘Marmara Denizi Ölmesin’, kısa sürede en çok imzalanan çevre kampanyası oldu

#DünyaÇevreGünü mesajları: Korumazsak kaybederiz

‘Günün’ tweet’i Saadet’ten: Türkiye iyi ama çevresi kötü

CNN muhabiri müsilaja daldı: Doğa yüzümüze tükürüyor

Sağlık Notları: Yeni bulaş dalgası ve daha sıkı önlemler hiç de düşük ihtimal değil

21 Haziran’dan sonra tedbirlerde ‘bazı rahatlamalar’ olabilir

Çin, Sinovac’ın çocuklarda acil kullanımını onayladı

İstanbul’daki kuşlarda Batı Nil Virüsü’ne rastlandı: Ölü kuşlarla temastan kaçının

Peker, ‘aperatif’ dediği telefon görüşmesini paylaştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yarın yayınlanması beklenen yeni videosu öncesinde, “Aperatif niyetine” dediği telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.


Şentop’tan Soylu’ya ’10 bin dolar’ yazısı: Vekiller zan altında bırakılmamalı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderdiği yazıda, ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin açıklanmasını isterken, ‘milletvekillerinin zan altında bırakılmaması gerektiğini’ ifade ettiği bildirildi.

Bodrum’daki Delta Hotel’in kumsalına borik asit dökülmesine ilişkin haberlere sansür

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki Delta Hotel’in sahiline borik asit döküldüğüne ilişkin haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.

SON HABERLER

5 Haziran Dünya Çevre Günü: Kutlayacak yüzümüz var mı?

Bunun için BM’nin bu yılki ‘Ekosistem Restorasyonu’ temasının ana mesajında yer aldığı gibi kaygılı değil aktif olalım, çekingen değil cesur olalım!.. Özetle pozitif olalım ve gelin en azından bu yıl doğa ile ilişkimizi düzeltecek BİR ŞEY yapalım.

‘Geçici izin’lerle felakete davetiye: Türkiye havayı en çok kirleten üç ülkeden biri

Greenpeace, Türkiye’nin havayı en çok kirleten ilk üç ülkeden biri olduğunu belirterek kömürlü termik santrallerine çevre yatırımı muafiyeti verilmemesi için change.org’da imza kampanyası başlattı. Avrupa’nın kükürt dioksit (SO2) bakımından en kirletici 10 kömürlü termik santralinden 3’ü Türkiye’de bulunuyor. Greenpeace’in paylaşımına göre, Soma Termik Santrali 3’üncü, Kangal Termik Santrali 4’üncü ve Seyitömer Termik Santrali 6’ncı sırada yer alıyor.

Yerkürenin toprakları alarm veriyor: Kirlilik insan sağlığını tehdit eder boyutta

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre insanlığın ihtiyaç duyduğu gıdanın yüzde 95’ini ‘sunan’ topraklar ve dolayısıyla insan sağlığı tehdit altında; raporda kullanılan ifadeyle ‘büyük baskı altında’. Başlıca nedenleri madencilik, tarımsal faaliyetler nedeniyle toprağa karşılan zehirli kimyasallar ve çevre kirliliği.