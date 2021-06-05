Akşam Postası / 5 Haziran 2021

Bunun için BM’nin bu yılki ‘Ekosistem Restorasyonu’ temasının ana mesajında yer aldığı gibi kaygılı değil aktif olalım, çekingen değil cesur olalım!.. Özetle pozitif olalım ve gelin en azından bu yıl doğa ile ilişkimizi düzeltecek BİR ŞEY yapalım.