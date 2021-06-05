Akşam Postası / 5 Haziran 2021

Doğayla barışmak için hepimizin yapabileceği ‘bir şey’ var
Sürdürülebilirliği misyon edinmiş bir bağımsız haber sitesi olarak ‘ekosistem restorasyonu’ için farkındalık yaratmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde elde ettiğimiz reklam gelirimizin tamamını TEMA Vakfı’na bağışlıyoruz
Hava kirliliği Covid-19’dan daha fazla can aldı
‘Geçici izin’lerle felakete davetiye: Türkiye havayı en çok kirleten üç ülkeden biri
Amazonlarda, mayıs ayı ormansızlaşma rekoru: 1180 kilometrekarelik alan yok oldu
Yerkürenin toprakları alarm veriyor: Kirlilik insan sağlığını tehdit eder boyutta
İtalya’da çevreciler hükümete dava açtı
Büyük merkez bankaları da iklim mücadelesinde rol alıyor
‘Marmara Denizi Ölmesin’, kısa sürede en çok imzalanan çevre kampanyası oldu
#DünyaÇevreGünü mesajları: Korumazsak kaybederiz
‘Günün’ tweet’i Saadet’ten: Türkiye iyi ama çevresi kötü
CNN muhabiri müsilaja daldı: Doğa yüzümüze tükürüyor
21 Haziran’dan sonra tedbirlerde ‘bazı rahatlamalar’ olabilir
Çin, Sinovac’ın çocuklarda acil kullanımını onayladı
İstanbul’daki kuşlarda Batı Nil Virüsü’ne rastlandı: Ölü kuşlarla temastan kaçının
Peker, ‘aperatif’ dediği telefon görüşmesini paylaştı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yarın yayınlanması beklenen yeni videosu öncesinde, “Aperatif niyetine” dediği telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Şentop’tan Soylu’ya ’10 bin dolar’ yazısı: Vekiller zan altında bırakılmamalı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderdiği yazıda, ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin açıklanmasını isterken, ‘milletvekillerinin zan altında bırakılmaması gerektiğini’ ifade ettiği bildirildi.
Bodrum’daki Delta Hotel’in kumsalına borik asit dökülmesine ilişkin haberlere sansür
Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki Delta Hotel’in sahiline borik asit döküldüğüne ilişkin haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.