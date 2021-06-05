Amazonlarda, mayıs ayı ormansızlaşma rekoru: 1180 kilometrekarelik alan yok oldu

Dünyanın akciğeleri olarak nitelendirilen Brezilya’daki Amazon yağmur omanlarında, mayıs ayındaki ‘alan kaybı’ son beş yıldaki aynı aylara oranla rekor seviyeye ulaştı.

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Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün uydu görüntülerini kaynak alarak açıkladığı verilere göre geçen ay 1180 kilometrekarelik ormanlık alan yok oldu. Bu, Mayıs 2020’ye göre yüzde 41 artış anlamına geliyor. Geçen ay, verilerin enstitü tarafından açıklanmaya başladığı 2015-2016’dan beri ‘en büyük ölçüde ormansızlaşmanın kaydedildiği mayıs ayı’ olarak kayda geçerken, mart ve nisan aylarındaki ormanlık alan kaybı da bu süreçteki aynı aylara oranla en yüksek seviyede. Martta 367, nisanda 580 kilometrekare alan ormansızlaştı.

Bu tablo, iklim akvitivistleri ve bilim insanlarını, mayıs-kasım döneminde ülkede kurak iklim hakim olduğu için kaygılandırdı. Zaten büyük olan sorunun daha da büyüyeceğinden, daha fazla ormanlık alanın yok olacağından endişe duyduklarını ifade ettiler.

Veriler, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yönelik, Amazonlardaki ormansızlaşmanın önüne geçmek için gerekeni yapmadığı hatta ormansızlaşmayı körüklediği konusunda eleştirilerin zirveye ulaştığı, çevre bakanının kereste ihracatı için kaçak ağaç kesimine göz yumduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı bir dönemde açıklandı.

Brezilya’daki çevre örgütlerinden kurulu Observatorio do Clima verileri şöyle değerlendirdi: “Ormansızlaşma eğilimi gelecek iki ay boyunca sürerse, 2021 için ormansızlaşma oranı art arda dördüncü kez en yüksek seviyeye çıkabilir.”

Amazonlarda, Ağustos 2018’den Temmuz 2019’a kadar 9 bin 762, Ağustos 2019’dan, Temmuz 2020’ye kadar da 11 bin 88 kilometrekare ormanlık alan tahrip olmuştu.

Devlet başkanlığı seçiminden önce Amazonları ticari kullanıma açma sözü veren Bolsonaro, nisan ayında düzenlenen İklim Zirvesi’nde ise ülkesindeki yasa dışı ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar bitirme sözü vermişti.