21 Haziran’dan sonra tedbirlerde ‘bazı rahatlamalar’ olabilir

Vaka sayılarındaki azalma ve aşılama hızına bağlı olarak 21 Haziran’ın ardından ‘bazı rahatlamalar’ olabileceği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye 60 binlere fırlayan günlük vaka sayılarının mayıs ayındaki 17 günlük ‘tam kapanma’nın ardından tekrar 10 binin altına düşmesiyle 1 Haziran’dan itibaren ‘kademeli normalleşme’ sürecine girmişti.

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Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 120 milyon doz aşının geleceğini, bu ay aşılamada bir atılım yapılacağını belirtmişti.

Hürriyet’ten Gamze Karakış’ın haberine göre AKP Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, aşılanmayla birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Toplantıda vaka sayılarındaki azalma ve aşılama hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği, temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda sağlık bakanımız, bilim kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak” dediği belirtildi.