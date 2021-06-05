Diken

Yaramazlara biraz batar!

21 Haziran’dan sonra tedbirlerde ‘bazı rahatlamalar’ olabilir

Vaka sayılarındaki azalma ve aşılama hızına bağlı olarak 21 Haziran’ın ardından ‘bazı rahatlamalar’ olabileceği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye 60 binlere fırlayan günlük vaka sayılarının mayıs ayındaki 17 günlük ‘tam kapanma’nın ardından tekrar 10 binin altına düşmesiyle 1 Haziran’dan itibaren ‘kademeli normalleşme’ sürecine girmişti.

Reklam

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 120 milyon doz aşının geleceğini, bu ay aşılamada bir atılım yapılacağını belirtmişti.

Hürriyet’ten Gamze Karakış’ın haberine göre AKP Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, AKP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, aşılanmayla birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Toplantıda vaka sayılarındaki azalma ve aşılama hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği, temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda sağlık bakanımız, bilim kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak” dediği belirtildi.

İstanbul’daki aile hekimliklerinde ‘neredeyse hiç aşı yok’

Erdoğan’a ‘üçüncü doz’ eleştirisi: Bu hakkı nereden buldun?

SON HABERLER

5 Haziran Dünya Çevre Günü: Kutlayacak yüzümüz var mı?

Bunun için BM’nin bu yılki ‘Ekosistem Restorasyonu’ temasının ana mesajında yer aldığı gibi kaygılı değil aktif olalım, çekingen değil cesur olalım!.. Özetle pozitif olalım ve gelin en azından bu yıl doğa ile ilişkimizi düzeltecek BİR ŞEY yapalım.

Reuters: Doğalgaz haberi TL’yi kurtarmaz

Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün ‘Zonguldak’tan vereceği müjdeye’ ilişkin bir haber geçti. Haberde Erdoğan’ın Karadeniz’de yeni bir doğalgaz bulunduğu açıklayacağı ancak bunun hızla değer kaybeden TL’yi kurtarmaya yetmeyeceği ifade edildi.