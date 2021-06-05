DünyaÇevreGünü mesajları: Korumazsak kaybederiz

5 Haziran Dünya Çevre Günü Twitter’da…
SON HABERLER
5 Haziran Dünya Çevre Günü: Kutlayacak yüzümüz var mı?
Bunun için BM’nin bu yılki ‘Ekosistem Restorasyonu’ temasının ana mesajında yer aldığı gibi kaygılı değil aktif olalım, çekingen değil cesur olalım!.. Özetle pozitif olalım ve gelin en azından bu yıl doğa ile ilişkimizi düzeltecek BİR ŞEY yapalım.
Doğayla barışmak için hepimizin yapabileceği ‘bir şey’ var
Sürdürülebilirliği misyon edinmiş bir bağımsız haber sitesi olarak ‘ekosistem restorasyonu’ için farkındalık yaratmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde elde ettiğimiz reklam gelirinin tamamını TEMA Vakfı’na bağışlayacağız.
Botanik park otlağa döndü!
Ordu’da AKP yönetimindeki belediye tarafından 15 milyon lira harcanarak yapılan 116 dönümlük botanik park otlağa döndü. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül arazinin çöplük haline geldiğini belirterek, “Milyonlarca lira çöpe gitti. Bu alan çığlık atıyor. Yeniden nefes alınacak bir yeşil alana dönüştürülmeli” dedi.
Milli Eğitim müdüründen okul müdürlerine: Hedefi olmayan öğrenciler LGS’ye girmesin
Kırıkkale Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Hamza Aygün okul müdürlerinden ‘hedefi olmayan öğrenciler’in Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmesini engellenmesini istemiş.
‘Ayağı yerden kesen’ artış: Otomobil fiyatları dört yılda yüzde 200 yükseldi
Devletin araba alırken bir araba da kendine aldırması, kurun her gün yeni bir rekor kırması ve faizlerin alıp başını gitmesi nedeniyle zaten zor olan araba sahibi olmak daha da zorlaştı. Sektör temsilcileri fiyatların 4 yılda neredeyse yüzde 200 arttığını söyledi. Haziran ayında ise yeni zamlar kapıda.