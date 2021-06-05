DünyaÇevreGünü mesajları: Korumazsak kaybederiz

Dünya’nın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’nin bir çok vadisinde ormanlara, derelere, yaylalara yönelik saldırılar turizm ve enerji ihtiyacı yalanları ile devam ediyor.

Ne kutlanacak bir gün ne de yaşanacak bir doğa bıraktınız #DünyaÇevreGünü pic.twitter.com/xwTJ8OPxsZ