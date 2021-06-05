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Yaramazlara biraz batar!

#DünyaÇevreGünü mesajları: Korumazsak kaybederiz

5 Haziran Dünya Çevre Günü Twitter’da…

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5 Haziran Dünya Çevre Günü: Kutlayacak yüzümüz var mı?

Bunun için BM’nin bu yılki ‘Ekosistem Restorasyonu’ temasının ana mesajında yer aldığı gibi kaygılı değil aktif olalım, çekingen değil cesur olalım!.. Özetle pozitif olalım ve gelin en azından bu yıl doğa ile ilişkimizi düzeltecek BİR ŞEY yapalım.

Botanik park otlağa döndü!

Ordu’da AKP yönetimindeki belediye tarafından 15 milyon lira harcanarak yapılan 116 dönümlük botanik park otlağa döndü. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül arazinin çöplük haline geldiğini belirterek, “Milyonlarca lira çöpe gitti. Bu alan çığlık atıyor. Yeniden nefes alınacak bir yeşil alana dönüştürülmeli” dedi.