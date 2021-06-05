Dünyanın önemli sorunu ‘su’: 2,2 milyar kişi temiz içme suyundan yoksun yaşıyor

Birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı iklim krizi ve çevre kirliliği göz önüne alındığında ormanlık alanların yok olması, belirli bitki ve hayvan türlerinin sayılarının giderek azalması, solunan havanın kalitesinin düşmesi gibi dünyanın ve dolayısıyla insanlığın geleceğini tehdit eden ciddi sorun ve sonuçlar akla geliyor. Bu sorunların en önemlilerinden biri de su sorunu hiç şüphesiz. İnsanlık için olmazsa olmaz su kaynakları da iklim krizinin tetiklediği kuraklık, ormanlık alanların azalması, çevre kirliliği gibi faktörler nedeniyle azalıyor, kirleniyor.

Birleşmiş Milletler’in Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarındaki veriler şimdi sağlık sorunlarına, ölümlere ve insanların göç etmesine, önlem alınmazsa gelecekte savaşa bile neden olabilecek soruna işaret ediyor. Temiz suya erişim, tuvalet ve hijyenik ortamdan yoksun yaşamları gözler önüne seriyor..

O verileri anımsayalım…

Kenyalı bir çocuk evine en yakın ve temiz olmayan bir kaynaktan su dolduruyor. (Fotoğraf: aaawater.net)

*Dünyada 2,2 milyar kişinin temiz, güvenli içme suyuna erişimi yok. (UNICEF/DSÖ 2019)

*4,2 milyar kişi kanalizasyon sisteminden, arıtılışmış sudan yoksun yaşıyor. (UNICEF/DSÖ 2019)

Fotoğraf: lifewater.org

*Okulların yarısına yakınında öğrencilerin el yıkamasına olanak sağlayacak sistem, sabun ve su yok. (UNICEF/DSÖ 2020)

*İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayıp, toplumlardaki sağlık riskini düşük seviyede tutmak için kişi başına günde 50 litre su gerekiyor. (DSÖ 2017)

*673 milyon kişi tuvaletini ‘dışarıda’ yapıyor evinde tuvalet olmadığı için. (UNICEF/DSÖ 2019)

Kamerun’un Bamdenda kenti tuvaletini ‘açık’ta yapmak zorunda olanların yaşadığı yerleşim birimlerine sadece bir örnek. (Fotoğraf: globalpressjournal.com)

*Her gün tuvalet olmamasından kaynaklı hijyen eksikliği ve temiz su olmamasından kaynaklı ishal nedeniyle beş yaşın altındaki 700 çocuk ölüyor. (UNİCEF 2021)

Gana’nın başkenti Akra’daki bir hastanede, ishalden hastanelik olan 21 aylık çocuğun başında annesi nöbet tutuyor. Fotoğraf: Reuters

*2 milyar kişi dışkı karışan bir içme suyu kaynağını kullanmak zorunda. (DSÖ 2019)

*207 milyon kişi suya erişmek için 30 dakikadan fazla süreyle yol kat ediyor. (UNICEF/DSÖ 2019)

Fotoğraf: Reuters

*Çatışma bölgelerinde yaşayan beş yaş altındaki çocukların temiz su ve tuvalet eksikliği nedeniyle ölme olasılığı şiddet eylemleri sonucunda ölme olasılığından 20 kat fazla. (UNICEF 2019)

*Her yıl 1 milyon ölüm hijyenik ortamda olmayan doğumlarla ilişkilendiriliyor. (UNICEF/DSÖ 2019)

*Dünyadaki her beş kişiden ikisi başka deyişle 3 milyar kişinin evinde ellerini yıkama olanağı yok. (UNICEF/DSÖ 2019)