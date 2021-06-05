‘Günün’ tweet’i Saadet’ten: Türkiye iyi ama çevresi kötü

Saadet Partisi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ‘Türkiye iyi ama çevresi kötü‘ sloganıyla bir video yayınladı.
5 Haziran Dünya Çevre Günü bu yıl ‘ekosistem restorasyonu’ temasıyla kutlanıyor. ‘Ekosistem restorasyonu’ doğaya insan eliye hasar verilmesini önleme, durdurma ve tersine çevirme anlamına geliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2021 Dünya Çevre Günü vesilesiyle başlatılacak girişim 10 yıl sürecek. Hedef, ormanlardan tarım arazilerine, dağların zirvesinden denizlerin derinliğine kadar milyarlarca hektar alanı canlandırmak.
Partinin Twitter adresinden paylaşılan videoda Türkiye’nin rant uğruna talan edilen, yanlış çevre politikaları nedeniyle zarar gören doğal alanları arka arkaya gösteriliyor.
Saadet Partisi ayrıca hazırladığı afişlerle Kaz Dağları, İkizdere gibi ekolojik öneme sahip noktalardaki doğa katliamı ve müsilaj kriziyle alarm veren Marmara Denizi’ne dikkat çekti.