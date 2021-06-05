Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Günün’ tweet’i Saadet’ten: Türkiye iyi ama çevresi kötü

Saadet Partisi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ‘Türkiye iyi ama çevresi kötü‘ sloganıyla bir video yayınladı.

Fotoğraf: Twitter

5 Haziran Dünya Çevre Günü bu yıl ‘ekosistem restorasyonu’ temasıyla kutlanıyor. ‘Ekosistem restorasyonu’ doğaya insan eliye hasar verilmesini önleme, durdurma ve tersine çevirme anlamına geliyor.


Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2021 Dünya Çevre Günü vesilesiyle başlatılacak girişim 10 yıl sürecek. Hedef, ormanlardan tarım arazilerine, dağların zirvesinden denizlerin derinliğine kadar milyarlarca hektar alanı canlandırmak.

Partinin Twitter adresinden paylaşılan videoda Türkiye’nin rant uğruna talan edilen, yanlış çevre politikaları nedeniyle zarar gören doğal alanları arka arkaya gösteriliyor.

Saadet Partisi ayrıca hazırladığı afişlerle Kaz Dağları, İkizdere gibi ekolojik öneme sahip noktalardaki doğa katliamı ve müsilaj kriziyle alarm veren Marmara Denizi’ne dikkat çekti.

Doğayla barışmak için hepimizin yapabileceği ‘bir şey’ var

SON HABERLER

5 Haziran Dünya Çevre Günü: Kutlayacak yüzümüz var mı?

Bunun için BM’nin bu yılki ‘Ekosistem Restorasyonu’ temasının ana mesajında yer aldığı gibi kaygılı değil aktif olalım, çekingen değil cesur olalım!.. Özetle pozitif olalım ve gelin en azından bu yıl doğa ile ilişkimizi düzeltecek BİR ŞEY yapalım.

‘Geçici izin’lerle felakete davetiye: Türkiye havayı en çok kirleten üç ülkeden biri

Greenpeace, Türkiye’nin havayı en çok kirleten ilk üç ülkeden biri olduğunu belirterek kömürlü termik santrallerine çevre yatırımı muafiyeti verilmemesi için change.org’da imza kampanyası başlattı. Avrupa’nın kükürt dioksit (SO2) bakımından en kirletici 10 kömürlü termik santralinden 3’ü Türkiye’de bulunuyor. Greenpeace’in paylaşımına göre, Soma Termik Santrali 3’üncü, Kangal Termik Santrali 4’üncü ve Seyitömer Termik Santrali 6’ncı sırada yer alıyor.