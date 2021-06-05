Doğayla barışmak için hepimizin yapabileceği ‘bir şey’ var

5 Haziran Dünya Çevre Günü bu yıl ‘ekosistem restorasyonu’ temasıyla kutlanıyor. ‘Ekosistem restorasyonu’ doğaya insan eliye hasar verilmesini önleme, durdurma ve tersine çevirme anlamına geliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2021 Dünya Çevre Günü vesilesiyle başlatılacak girişim 10 yıl sürecek. Hedef, ormanlardan tarım arazilerine, dağların zirvesinden denizlerin derinliğine kadar milyarlarca hektar alanı canlandırmak.
Hedefe ulaşılabilmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor.
Bu nedenle sürdürülebilirliği misyon edinmiş bir bağımsız haber sitesi olarak ‘ekosistem restorasyonu’ için farkındalık yaratmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde elde ettiğimiz reklam gelirimizin tamamını TEMA Vakfı’na bağışlayacağımızı sizlerle paylaşmak istedik.
Bu bağış TEMA’nın ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacak.
Kampanyamıza destek veren Anadolu Efes, Arçelik ve Mey | Diageo’ya teşekkür ederiz.