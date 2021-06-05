Diken

Yaramazlara biraz batar!

Doğayla barışmak için hepimizin yapabileceği ‘bir şey’ var

5 Haziran Dünya Çevre Günü bu yıl ‘ekosistem restorasyonu’ temasıyla kutlanıyor. ‘Ekosistem restorasyonu’ doğaya insan eliye hasar verilmesini önleme, durdurma ve tersine çevirme anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2021 Dünya Çevre Günü vesilesiyle başlatılacak girişim 10 yıl sürecek. Hedef, ormanlardan tarım arazilerine, dağların zirvesinden denizlerin derinliğine kadar milyarlarca hektar alanı canlandırmak.

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Hedefe ulaşılabilmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Bu nedenle sürdürülebilirliği misyon edinmiş bir bağımsız haber sitesi olarak ‘ekosistem restorasyonu’ için farkındalık yaratmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde elde ettiğimiz reklam gelirimizin tamamını TEMA Vakfı’na bağışlayacağımızı sizlerle paylaşmak istedik.

Bu bağış TEMA’nın ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacak.

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Kampanyamıza destek veren Anadolu Efes, Arçelik ve Mey | Diageo’ya teşekkür ederiz.

‘Geçici izin’lerle felakete davetiye: Türkiye havayı en çok kirleten üç ülkeden biri

5 Haziran Dünya Çevre Günü: Kutlayacak yüzümüz var mı?

İstanbul’da bir günde 18 bin ton evsel atık üretiliyor

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5 Haziran Dünya Çevre Günü: Kutlayacak yüzümüz var mı?

Bunun için BM’nin bu yılki ‘Ekosistem Restorasyonu’ temasının ana mesajında yer aldığı gibi kaygılı değil aktif olalım, çekingen değil cesur olalım!.. Özetle pozitif olalım ve gelin en azından bu yıl doğa ile ilişkimizi düzeltecek BİR ŞEY yapalım.

Reuters: Doğalgaz haberi TL’yi kurtarmaz

Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün ‘Zonguldak’tan vereceği müjdeye’ ilişkin bir haber geçti. Haberde Erdoğan’ın Karadeniz’de yeni bir doğalgaz bulunduğu açıklayacağı ancak bunun hızla değer kaybeden TL’yi kurtarmaya yetmeyeceği ifade edildi.