İtalya’da çevreciler hükümete dava açtı

İtalya’da çevreci gruplar ve iklim aktivistleri, iklim değişikliğine karşı yeterli politikaları geliştiremediği gerekçesiyle hükümete dava açtı. Dava aynı zamanda ülkede türünün ilk örneği.

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Guardian’ın haberine göre İtalya Başbakanı Mario Draghi liderliğindeki hükümete açılan davada toplam davacı sayısı 203. Çevreciler, mahkemeden hükümete daha iddialı iklim değişikliği politikaları benimsetmek için karbon emisyonlarını azaltma hedefini artırması yönünde baskı uygulamasını bekliyor.



2019’da İtalya, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarının azaltılması için yüzde 33’lük bir hedef koymuştu.



Çevre örgütü Giudizio Universale’in sözcüsü Marica Di Pierri ise davanın İtalyan hükümetini harekete geçirmek adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Çevre politikaları söz konusu olduğunda İtalya iyi bir örnek değil. Hala fosil yakıt kaynaklarının kullanımına odaklanmış durumdayız. Geri dönüşüm sistemleri geliştirmek yerine çok fazla çöp yakıyoruz. Toplu taşıma sistemlerimiz yetersiz, Roma gibi büyük şehirlerde, fazla seçenek olmadığı için işe gitmek için hala ana yol kişisel otomobiller.”

Fransa hükümeti de dava edilmişti

Daha önce Fransa’da da benzer bir girişimde bulunan çevre örgütleri, Fransa hükümetini dava etmişti. Paris İdare Mahkemesi, ilk kez, devletin sera gazlarını azaltma taahhütlerine saygı göstermeyerek ‘hata‘ işlediğini kabul etti ve hükümete bu konuda adım atması için iki ay süre verdi. Karar, iklim mücadelesi için tüm dünyada büyük bir zafer oldu.