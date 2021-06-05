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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’daki kuşlarda Batı Nil Virüsü’ne rastlandı: Ölü kuşlarla temastan kaçının

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nin ölü kuşlar üzerinde yaptığı çalışmada sekiz karga ve bir saksağanda Batı Nil Virüsü’ne rastlandı. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, “Ölü kuşlarla temastan kaçınmakta fayda var” diyerek uyardı. 

Sivrisinekler aracılığıyla 50’ye yakın virüs türü bulaşabiliyor. Onlardan biri de Batı Nil Virüsü ve sivrisineklerden insanlara bulaşıyor. Ateş, eklem ve kas ağrısı yapıyor.


Çalışmada 24 karga ve 12 saksağan incelendi. 36 kuştan dokuzunda virüse rastlandığını belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz şunları söyledi: “Kuşları sineklerin emmesiyle sineklere bulaşıyor. Sineklerde çoğalıyor o şekilde bir bulaşması var. Geçen sene kuş ölümleri bildirildi. Özellikle karga ölümleri. Karga ölümleri üzerine gittik. Örnekler topladık. Halkımız, ‘Kuşlardan direkt bana virüs bulaşıyor’ gibi algılamasın. Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemeye dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve onlardan insanlara bulaşıyor.”

Virüsün kökeninin göçmen kuşlar olduğu düşünülüyor.

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