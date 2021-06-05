‘Marmara Denizi Ölmesin’, kısa sürede en çok imzalanan çevre kampanyası oldu

Change.org, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle hazırladığı raporda Marmara Denizi’ndeki ‘deniz salyası’yla (müsilaj) ilgili kampanyanın kısa sürede bu yıl en çok imzalanan kampanya olduğunu duyurdu.

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Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre bir ay önce başlatılan ‘Marmara Denizi Ölmesin’ başlıklı kampanyanın 95 bin kişiye ulaşması rekor olarak değerlendirildi. 2021 yılından bugüne dek çevre alanında en fazla imza atılan kampanyanın Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa çözüm aradığı belirtilirken, imzacıların yetkililerin harekete geçmesini istediğinin altı çizildi. Saat 12:30 itibariyle 100 bin imzaya yaklaşıldı.

“Kurumlar tarafından acil eylem planı oluşturulmazsa Marmara Denizi ölecek ve denizde hayat kalmayacak” denen kampanyada çözüm için şu öneriler getirildi:

Kurumlar tarafından acil eylem planı oluşturulmalı ve denetleme ekibi kurulmalı.

Marmara Denizi’ne kimyasal ve kanalizasyon atıklarını bırakan fabrika ve belediyelerin takibi yapılıp, denize zararı olmayacak şekilde filtrasyon sistemlerinin yaptırımı sağlanmalı ve bunun hakkıyla denetimini yapılmalı.

Fabrikaların aldığı çoğu su temizliği numune raporları, gerçeği yansıtmıyor. Bunların da takibi ve gerekli cezai işlemleri başlatılmalı.

Change.org Türkiye Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi kampanyayı başlatan ve imza atan herkesi başarılı gördüklerini dile getirerek şöyle devam etti: “Change.org ve Çevre Mücadelesi Change.org Türkiye’de başlatılan kampanyalar ve atılan imzalar, Türkiye’de insanların hangi alanda daha fazla değişim istediğini ortaya koyuyor. Çevre mücadelesi, Change.org’da başlatılan kampanyalar içinde, her geçen yıl artan oranda yer alıyor.”