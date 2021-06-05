Peker, ‘aperatif’ dediği telefon görüşmesini paylaştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yarın yayınlanması beklenen yeni videosu öncesinde, “Aperatif niyetine” dediği telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yurt dışında yaşayan Peker, örgütüne operasyon düzenlenmesinin ardından iktidarı hedef alan videolar çekerek çeşitli suçlamalarda bulunmuştu. Peker, yarınki videosu öncesinde, ‘Suriye silahları’ üzerine yaptığını söylediği telefon konuşmasını yayınlayacağını duyurmuştu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Peker, Lazoil şirketinin sahibi Serdar Ekşioğlu’yla yaptığı telefon görüşmesini yayınladı.

Peker, Ekşioğlu’na hitaben de şunları yazdı: “Serdar Ekşi ne demiştim… Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz.”

serdar ekşi ne demiştim… Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz — Sedat Peker (@sedat_peker) June 5, 2021

Peker, ‘Suriye silahları’ konusunda görüşmede şunları söyledi: “Bir de o Suriye silahları konusu… O kadar namussuzluk yaptılar lan bir tanesi bir yerde bir yazı yazdırmıyor. Bu adam bu silahları, kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. Lan oğlum sen oteldeydin, sen de vardın, sen yok muydun? Her seferinde sen de vardın. (Ekşioğlu, “Vardım” diyor)

Biz dört TIR yolluyorduk ya, dört TIR da onlar veriyordu. Biz onların dağıtımını kendimiz yapmıyorduk. Biz parasını verdiğimiz, kendi aldığımız şeyleri onların dağıtımında. Onlar Suriye’de veriyorlardı başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu, biz satmıyorduk, sen de vardın ben de vardım. Bir tane gazeteye niye yazmıyorlar, bu adam kendi parasıyla alıyordu yolluyordu. Öbürleri de benim TIR’la beraber gidiyordu, biliyorsun da işte şeye takılmasın diye, devletin şeyi… Daha önceki sıkıntı yaşanmasın diye. Bu namussuzluk ya, vallahi namussuzluk ya.”

Ne olmuştu?

Peker, yayınladığı 8’inci videoda şunları söylemişti: “Diyordum ya Suriye’de sorun var… (Suriye’ye silah taşıyan) MİT TIR’ları yakalandıktan sonra… Kafamda şöyle bir oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de ordaki kardeşlerimize yardımcı olmak için insansız hava aracı, kıyafetler, telsizler, çelik yelekler… Bu projeyi konuştuk o milletvekili arkadaşımızla, o da aldı iletmesi gereken yerleri iletti, tamam. Sonra dediler, ‘Ek TIR’lar verelim. Sizin TIR’larla beraber…’ Bizim TIR’lar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. Basına da resimler veriyoruz. Ama benim adıma giden başka TIR’lar var. Başka yerdeki Türkmenlere gidiyor. Tabii içinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yani silah olduğunu biliyoruz tabii de… Ama bu MİT ya da askeriye tarafından organize edilmiyor, SADAT (Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu savunma danışmanlık şirketi) tarafından organize ediliyor.

SADAT içindeki bir ekip tarafından. Ama benim adıma gidiyor. İşlem yok, kayıt yok, direkt geçiliyor… Sonra bizim yüklü miktarda Mitsubishi’lerden de istediler bizden. Verdim. Sonra teşekkür videoları falan çekiyor bizim Türkmenler, aracı aldık diye… Bir ikisinde Arapça konuşuluyor, bizim Türkmen arkadaşlardan biri dedi ki ‘Bunlar El Nusra’cı.’ Allah Allah… Bizim arkadaşlar da söyledi… Bunlar El Nusra’ya gidiyor diye… Evet!!! Benim üzerinden gidiyor! Ben yollamadım, SADAT’çılar yolladı! *Ben o zaman dedim ki, ‘Ya bunlara bu silahları veriyorsunuz ama bunlar bizim Türkmenlerle savaşıyor…’ Bir bilelim dedim, bizim üstümüzden gidiyor çünkü. ‘Ya işte yeni dengeler kuruluyor’ falan… ‘Bana anlatacaksınız’ dedim. Ondan sonra benim üstümden yapmayı kestiler. Şahit oldum, biliyorum, konuşurum diye dedikodu çıkardılar, PKK’ya silah satmışım diye… Değersiz olayım diye…”