Peker ‘aperatif’ hazırlamış

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, pazar günü yayınlayacağı videodan önce ‘aperatif niyetine’ birisiyle ‘Suriye silahları’ üzerine yaptığı bir telefon konuşmasını yayınlayacağını duyurdu.

Yurt dışında yaşayan Peker, örgütüne operasyon düzenlenmesinin ardından iktidarı hedef alan videolar çekerek çeşitli suçlamalarda bulunmuştu.

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Organize suç örgütü lideri, Twtiter paylaşımında şunları kaydetti: “Pazar günkü videoya kadar canınız sıkılmasın diye yarın akşam üzeri saatlerinde, zaman geçirmek için, aperatif niyetine birisiyle yaptığım telefon konuşmamı yayınlayacağım. Konu Suriye silahları.”

Pazar günkü videoya kadar canınız sıkılmasın diye yarın akşam üzeri saatlerinde, zaman geçirmek için, aperatif niyetine birisiyle yaptığım telefon konuşmamı yayınlayacağım. Konu Suriye silahları. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 4, 2021

Peker daha sonra lakap taktığı birkaç isme seslendiği üç tweet daha attı.

süslü süleyman'ı terfi ettirdim. Pazar günü ona innenin deliğinden Hindistan'ı göstereceğim. Kibrit kutusunda boşalan yere veyis ateşi yerleştireceğim. doğu amca konuk katılımcı olacak. Yeni misafirlerimiz var, hepsini deli edeceğim. pambuköreni ise kavanoza sokacağım. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 4, 2021

İmla kuralları için uyaran dostlara teşekkür ederim. Ancak ben bunları makara olsun diye yapıyorum. İlgileri için tekrar teşekkür ederim. Ancak bir daha lütfen uyarmasınlar. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 4, 2021

Peker daha sonra başka bir tweet atarak, “Bugüne kadar bana avukatlık yapmış olan tüm avukatların pasaportları iptal edilmiştir” dedi ve arkasından “Artık ahiretlik olduk” diye yazdı.

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BUGÜNE KADAR BANA AVUKATLIK YAPMIŞ OLAN TÜM AVUKATLARIN PASAPORTLARI İPTAL EDİLMİŞTİR. YİNE HATA YAPIYORSUNUZ. HEM DE ÇOK BÜYÜK HATA. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA GERÇEKTEN BİR DELİ OTURUYOR. DEVLET AKLI TAMAMEN KAYBOLMUŞ DURUMDA. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 4, 2021

BEN DAHİL BÜTÜN SEVDİKLERİMİ DEĞİL CEZAEVİNE ATMAK, ÖLDÜRSENİZ BİLE SİZE DÜŞMANLIĞIM BİTMEYECEK. ARTIK AHİRETLİK OLDUK. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 4, 2021

Ne olmuştu?

Peker, yayınladığı 8’inci videoda şunları söylemişti: Diyordum ya Suriye’de sorun var… (Suriye’ye silah taşıyan) MİT TIR’ları yakalandıktan sonra… Kafamda şöyle bir oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de ordaki kardeşlerimize yardımcı olmak için insansız hava aracı, kıyafetler, telsizler, çelik yelekler… Bu projeyi konuştuk o milletvekili arkadaşımızla, o da aldı iletmesi gereken yerleri iletti, tamam. Sonra dediler, ‘Ek TIR’lar verelim. Sizin TIR’larla beraber…’ Bizim TIR’lar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. Basına da resimler veriyoruz. Ama benim adıma giden başka TIR’lar var. Başka yerdeki Türkmenlere gidiyor. Tabii içinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yani silah olduğunu biliyoruz tabii de… Ama bu MİT ya da askeriye tarafından organize edilmiyor, SADAT (Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu savunma danışmanlık şirketi) tarafından organize ediliyor.

SADAT içindeki bir ekip tarafından. Ama benim adıma gidiyor. İşlem yok, kayıt yok, direkt geçiliyor… Sonra bizim yüklü miktarda Mitsubishi’lerden de istediler bizden. Verdim. Sonra teşekkür videoları falan çekiyor bizim Türkmenler, aracı aldık diye… Bir ikisinde Arapça konuşuluyor, bizim Türkmen arkadaşlardan biri dedi ki ‘Bunlar El Nusra’cı.’ Allah Allah… Bizim arkadaşlar da söyledi… Bunlar El Nusra’ya gidiyor diye… Evet!!! Benim üzerinden gidiyor! Ben yollamadım, SADAT’çılar yolladı! *Ben o zaman dedim ki, ‘Ya bunlara bu silahları veriyorsunuz ama bunlar bizim Türkmenlerle savaşıyor…’ Bir bilelim dedim, bizim üstümüzden gidiyor çünkü. ‘Ya işte yeni dengeler kuruluyor’ falan… ‘Bana anlatacaksınız’ dedim. Ondan sonra benim üstümden yapmayı kestiler. Şahit oldum, biliyorum, konuşurum diye dedikodu çıkardılar, PKK’ya silah satmışım diye… Değersiz olayım diye…”