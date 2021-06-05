Salda’nın analiz raporu ‘temiz’ çıktı

Burdur’da ‘kirli’ görüntüsüyle gündeme gelen Salda Gölü’nün analiz raporları ‘temiz’ çıktı. Çevre ve Şehircilik Burdur İl Müdürü Murat Alacatlı da gölde evsel kirlilik olmadığını söyledi.

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Beyaz kumu dolayısıyla ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak da tanımlanan göle ‘millet bahçesi’ yapımı devam ediyor. İnşaat nedeniyle kumun ve gölün renginin değiştiği öne sürülmüştü. Valilik, renk değişiminin mevsimsel olduğunu söylemişti.

Ayrıca, Doğanbaba ve Salda köylerinin atık sularının göle akarak suyu kirlettiği yönünde iddialar dile getirilmişti.

Çevre ve Şehircilik Burdur İl Müdürü Murat Alacatlı, suyun tahlil sonuçlarının haberlerin doğru olmadığını kanıtladığını belirterek “Raporlara göre evsel bir kirlilik söz konusu değildir” dedi.

İl müdürü, Salda ve Doğanbaba köyleriyle ilgili sızdırmaz foseptikler yerine atık su arıtma tesisleri yapıldığını ifade ederek deşarjların göle yapılmayacağını kaydetti.

Alacatlı, “Göl çevresinde evsel kirletici bir tesis bulunmadığından gölde yüzme suyu kalitesi A sınıfı olup içilebilir su kalitesine yakındır” diye konuştu.

Analiz ‘temiz’ çıktı

Valiliğin yazılı açıklamasında da 29 Mayıs’ta gölün dört noktasından numune alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Mikrobiyolojik escherichia coli ve fekal streptococ açısından ilimiz Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analizleri yapılmıştır. Aynı zamanda ileri tetkik için Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na numune gönderilmiştir. İlimizde yapılan tetkiklerde tüm noktalarda mikrobiyolojik açıdan uygun tespit edilmiştir. (Referans değer: 1800/660 tespit edilen değer: 0/4) Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde siyanobakter sayısı ‘sıfır’ ve bu bakterinin son ürünü olup suda yeşil (sarımtrak) renk değişikliğinden sorumlu ‘Klorofil-a’, ‘tespit edilmedi’ olarak raporlanmıştır. Kimyasal açıdan yapılan siyanotoksin sonucu da eşik değer altı olarak raporlanmıştır.”