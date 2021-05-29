Diken

Yaramazlara biraz batar!

Salda’daki ‘renk değişimi’ mevsimselmiş

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün bir bölümünün ‘sarımtırak’ bir renge bürünmesi, yetkililer tarafından ‘polen tozları ve mevsimsel nedenlere’ gerekçelendirildi.

Göldeki son durum… Fotoğraf: DHA

Beyaz kumu dolayısıyla ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak da tanımlanan göle ‘millet bahçesi’ yapımı devam ediyor.

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ANKA Haber Ajansı’nda yer alan haberde, gölde bungalov ve mescit yapımının sürdüğü alanda, gölün ve kıyıdaki beyaz kumun renginin değiştiği belirtildi. Ajans tarafından yayınlanan videoda, inşaatın sürdüğü bölgeye yakın kıyıdaki suyun ‘sarımtırak’, kumun ise ‘gri’ renge döndüğü görüldü.

Gölde inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, söz konusu görüntülerin, bakanlık tarafından korumaya alınan ‘Beyaz Adalar’ ve ‘Halk Plajı’ bölgesinden olmadığını ifade etti.

Kahraman, Beyaz Adalar kısmında iki yıldır koruma projesi yürütüldüğünü, burada beyaz kumlara basılmasına ve göle girilmesine müsaade edilmediğini kaydetti.

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Kahraman, ‘küçük renk değişikliği olan’ bölgeden numune alındığını belirterek şunları anlattı: “Biyolojik numuneler 24 saatte, biyokimyasal numunelerin sonuçları 48 saat içerisinde çıkacak. İlk incelemelerimize göre görüntünün alındığı bölge Halk Plajı’nın bittiği kısımda daha önceden Yeşilova Belediyesi tarafından işletilen bölgenin sazlık ve ağaçlık olan kısmında, gölün de bir miktar çekilmesiyle ortaya çıkan balçık kısımda biriken polen tozları ve ağaç birikintileriyle oluştuğunu tahmin ediyoruz. İlk izlenimlerimiz o yönde ve bölgede de her sene bunun belli zamanlarda olduğu üniversitedeki hocalarımız ve oradaki vatandaşlar tarafından da bize söylendi.”

‘Her yıl aynı dönemde görülüyor’

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Burdur valiliğin açıklamasında da şöyle dendi: “Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan ilimiz Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Salda Gölü’nde, yaşanan mevsimsel kuraklık dolayısıyla göl su seviyesinde düşüşler yaşanmış, bundan kaynaklı olarak Belediye Plajı olarak bilinen alanda göl tabanında balçıklar oluşmuştur. Bunun yanı sıra Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır. Polen sebebiyle oluşan sarımtırak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir.”

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