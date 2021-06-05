Bodrum’daki Delta Hotel’in kumsalına borik asit dökülmesine ilişkin haberlere sansür

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki Delta Hotel’in sahiline borik asit döküldüğüne ilişkin haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.
Yalıkavak ve Gündoğan beldelerindeki oteller son yıllarda sahillere ‘Maldivler görüntüsü’ verebilmek için mermer tozu dökmeye başlamıştı.
ANKA’nın duyurduğu habere göre Eti Maden etiketiyle çuvallar dolusu borik asit Delta Hotel’e TIR’larla getirilip vinç yardımıyla indirilerek sahile serilmişti.
Haberde Bodrum’da borik asit kullanımının ilk defa görüldüğü kaydediliyordu.
Beyaz toz halinde suda çözünebilen borik asit, özel tip cam, deterjan, tarım, alev geciktirici, nükleer enerji, ahşap koruma ve tıp gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor.
İlgili haberler Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 4 Haziran tarihli ve 2021/3706 sayılı kararıyla erişime engellendi.