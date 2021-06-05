Çin, Sinovac’ın çocuklarda acil kullanımını onayladı

Çin, Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Sinovac şirketinin ürettiği Covid-19 aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı.
CGTN’nin haberine göre Sinovac’ın başkanı Veydong Yin, aşının üç ila 17 yaşındaki çocuklarda kullanımının onayladığını bildirdi.
Veydong, Sinovac’ın bu yılın başında gençler üzerinde klinik denemeleri başlattığını belirterek ilk iki aşamanın tamamlandığını söyledi. 1’inci ve 2’nci faz klinik denemelerde elde edilen ilk sonuçlara göre aşının üç ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğu ve çoğu yan etkinin hafif olduğu ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Haziran’da Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.