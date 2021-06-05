Hilal Kaplan’dan Serdar Ekşioğlu açıklaması: Mahkemede hesaplaşacağız

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le telefon görüşmesi yayınlanan işadamı Serdar Ekşioğlu’na dava açacaklarını duyurdu.

Peker, bugün sosyal medya hesabından Ekşioğlu’yla yaptığı telefon görüşmesini yayınlamıştı.

Ekşioğlu görüşmede Peker’den videolarında ‘Pelikan olayı’na girmemesi isterken, Hilal Kaplan’ın eşi Süheyb Öğüt’ü aradığını, Öğüt’ün de kendisine “Ben burada değilim, geleyim mutlaka görüşelim” dediğini söylemişti. Ekşioğlu, Öğüt için “Pelikanın başı o zaten” demişti.

Twitter’dan açıklama yapan Hilal Kaplan, “Serdar Ekşi denen yalancı ile ‘alakamız’ şudur” diyerek şöyle devam etti: “Kendisi Taha Ün ile yakındır. O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz & iftiradan dava açacağız. (…) Serdar Ekşi denen yalancı iki yıl önce araya binbir ricacı koyarak eşimle bir defa görüşmüş. Eşim nasıl bir tip olduğunu anlayınca telefonundan dahi engellemiş. Şimdi çıkmış geçen hafta görüştüm diye yalan uyduruyor. Mahkemede hesaplaşacağız.”